Massasprint in Bergerac is vierde kolfje naar de hand van Kittel, Froome kent zorgeloze dag

Dries Mombert

11/07/17 - 17u29

© ap.

Tour de France Marcel Kittel heeft de tweede Tourweek met een klinkende sprintzege ingezet. De renner van Quick.Step-Floors was na een etappe van 178 kilometer de snelste in een nieuwe massasprint, voor John Degenkolb (Trek-Segafredo) en Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo). Chris Froome beleefde een zorgeloze dag en mag ook morgen weer rondtoeren in de gele trui.

Voorspelbaar scenario zet zich opnieuw door Daags na de eerste rustdag stond het peloton in Périgueux klaar voor een nieuwe etappe naar Bergerac. Ook een dagje pauze bracht weinig vernieuwing in het intussen bekende koersverloop. Alweer vertrok de vlucht van de dag bij de officiële start en alweer kleurde een renner van Wanty-Groupe Gobert de debatten vooraan.



Yoann Offredo, voor de tweede maal op aanvallend pad in deze Tour, kreeg het gezelschap van Elie Gesbert. De jonge snaak van Fortuneo is met zijn 22 lentes de benjamin van dit Tourpeloton en kreeg in de spits van de wedstrijd zo'n vijf minuten voorsprong om zijn kunnen te etaleren.



Samen met de ervaren Offredo verdeelde Gesbert de buit evenredig. De jongeling kwam als eerste boven op twee bescheiden klimmetjes, terwijl zijn collega van Wanty-Groupe Gobert met de tussensprint ging lopen. © TDW.