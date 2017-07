Sunweb vindt dat Barguil zich bekocht mag voelen: "Finishstreep was niet kaarsrecht"

TL

11/07/17 - 14u30 Bron: ANP

Uran gooide zijn wiel nog net voor dat van Barguil, maar was de finishlijn wel recht? © TDW.

Bij Team Sunweb is men ervan overtuigd dat Warren Barguil eergisteren eigenlijk de negende etappe van de Tour de France had gewonnen. De Fransman dacht in eerste instantie ook dat hij in Chambéry als eerste over de aankomst was gereden, maar de finishfoto wees Rigoberto Uran (Cannondale-DRAPAC) aan als winnaar. Onterecht, denken ze Team Sunweb.