Lance Armstrong met stevige sneer naar Tourbaas: "Die kerel heeft gewoon zijn verstand verloren"

De scherpe tong van Lance Armstrong heeft nog eens zijn werk gedaan. De Amerikaanse ex-Tourwinnaar had in zijn dagelijkse podcast over de Ronde van Frankrijk een ongemeen harde sneer in petto voor Tourbaas Christian Prudhomme. "Hij is een viertal smaakmakers kwijt en nog dolgelukkig, wat een idioot."

Ik weet niet wat hij rookt, maar hij stopt er beter mee. Jezus, ik word er echt 'pissed' van. Na een stevige eerste week met onder meer de diskwalificatie voor Peter Sagan, de opgave van Richie Porte en twee spektakelrijke bergetappes doet de Tour zijn naam van meest hectische wielerwedstrijd ter wereld weer alle eer aan.



Ook Lance Armstrong blijft de Tour volgen en zoals steeds gaat dat gepaard met een controversiële mening. Nadat de Amerikaan eerder al de Tourorganisatie op de korrel had genomen rond de niet-uitnodiging van Jan Ullrich, haalde de voormalige dopingzondaar opnieuw stevig uit.



In een dagelijkse podcast op Facebook was Tourbaas Christian Prudhomme het kind van de rekening. "Ik las in een artikel dat hij zo gelukkig was met de eerste Tourweek. Er waren valpartijen, millimetersprintjes, afdalingen,..."



"En dan nog diskwalificaties... Heeft hij zijn verstand verloren? De Tour is vier absolute smaakmakers kwijt. De interesse in de wedstrijd daalt zienderogen. Wat denkt hij eigenlijk? Ik weet niet wat hij rookt, maar hij stopt er beter mee. Jezus, ik word er echt 'pissed' van," aldus Armstrong. Lees ook ASO nodigt Ullrich niet uit voor Grand Départ van de Tour, "Fuck ASO!", tweet Armstrong

