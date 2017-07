Mathieu Goedefroy

11/07/17 - 12u25

video Je kan er moeilijk naast kijken, zo omnipresent zijn ze: de controles op mechanische fraude. Ze zijn in deze Tour alomtegenwoordig. Onze videoman ging samen met een van de controleurs op stap. "We controleren alle fietsen, zowel voor de start als na de aankomst." En o ja: we vonden (gelukkig) niets.