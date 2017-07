Laatste Belgische Tourwinnaar: "Ik vrees dat het de saaiste Ronde wordt in 100 jaar"

Door: Marc Ghyselinck

11/07/17 - 08u07

Lucien Van Impe onthulde vorige maand zijn eigen postzegel van bpost. © Foto Photo News.

"Ik zeg elke dag: vandaag kijk ik niet naar de Tour. Maar dan betrap ik mezelf er toch weer op dat ik in de buurt van mijn tv-toestel blijf hangen. Je weet maar nooit dat er iets gebeurt." En toch. Het is niet zeker dat Lucien Van Impe, de laatste Belgische Tourwinnaar (1976), ook de komende twee weken de Tour de France op de voet blijft volgen. Dat Aru of Bardet Froome van een vierde eindzege kunnen houden, Van Impe gelooft er niet in.