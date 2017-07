Backaert en Van Keirbulck willen zich opnieuw tonen: "Morgen opnieuw mee in de vroege vlucht"

MH

Frederik Backaert schoof al twee keer mee in een vroege vlucht in de Tour de France, ploegmaat Guillaume Van Keirsbulck reed 190 kilometer op kop in de grootste wielerkoers van het jaar. Op de rustdag vertelden beide renners van Wanty-Groupe Gobert dat ze hun aanvalslust nog zullen tonen.

© belga. Backaert, die op de rustdag bezoek kreeg van zijn vriendin, blikte tevreden terug op zijn eerste Tourweek. "Het was mooi met die twee ontsnappingen. De rustdag was welgekomen. Ik heb het rustig aangedaan, maar heb toch ruim twee uur gefietst, waarvan ik toch echt een kwartier heel intensief heb gereden. Je mag het ritme niet verliezen op de rustdag en ik zou me graag ook in de tweede week willen tonen. De batterijen zijn mentaal en fysiek weer opgeladen, ik wil morgen weer mee in de vroege vlucht. Dan heb ik woensdag de tijd om te recupereren, en als het donderdag dan weer omhoog gaat is het aan anderen om zich te tonen."



"Dit was tot nu toe een geweldige Tour voor ons team. Met de hele ploeg hebben we ons in de kijker gereden en de derde plaats van Guillaume Martin in de etappe van zaterdag was natuurlijk de uitschieter, de kers op de taart. We hebben ook al veel prijzengeld verdiend. We staan in de eerste helft van de tabel (tiende van 22 ploegen, met 17.770 euro). Het is niet dat we alleen met dat geld bezig zijn, maar dat zorgt ook voor een goede moraal in de ploeg en we willen ons zeker nog in de kijker rijden." Lees ook Video: Quick-Step spoelt sterke eerste Tourweek door met mosselen

