LIVE: Wanty heeft weer mannetje in de aanval, Kittel met 36.090 euro absolute grootverdiener

Door: Mike De Beck

11/07/17 - 12u57

Tour de France Na een dagje rust volgt vandaag een grotendeels vlakke rit over 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac. Met onderweg alleen twee klimmetjes van de vierde categorie lijken de sprinters weer een kans te krijgen op dagsucces. Mocht het op een massasprint uitdraaien, dan is Marcel Kittel de topfavoriet. De Duitser van Quick-Step won in de eerste Tourweek al drie ritten en heeft de groene trui stevig om zijn schouders zitten.



Offredo rondt de kaap van de 300 kilometer Yoann Offredo zit al aan iets meer dan 300 kilometer in de aanval. Daarmee komt hij op een derde plaats in het klassement na Frederik Backaert (391 km) en Dylan Van Baarle (359 km).

Gezellige babbel tussen Van Avermaet en Naesen De camera heeft plots twee vrienden in het vizier: Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. De twee trainingsmakkers kennen elkaar uiteraard door en door en wuiven even naar het thuisfront. Het gaat er daar in het peloton gezellig aan toe. Perfectly synced ¿¿¿¿#TDF2017 ¿¿¿¿ pic.twitter.com/jkvCCv7OMO — CyclingHub (@CyclingHubTV)

Kittel absolute grootverdiener Gisteren gaven we al mee dat Quick.Step in de eerste Tourweek maar liefst 51.660 euro aan premies heeft verdiend. Daar zit Marcel Kittel uiteraard voor iets tussen. Op zijn eentje sprokkelde de Duitse spurtbom met 36.090 euro meer dan acht ploegen (AG2R, UAE Emirates, Orica, Fortuneo, Cofidis, Movister, Trek en Bahrain) samen in deze Tour de France.

Eerste uur aan 45,5 km/u Het peloton houdt er niet bepaald een slakkengang op na. Na een uur fietsen hebben de renners al 45,5 kilometer achter de rug. Een fraai gemiddelde toch. Sprinters are back today! #TDF2017 pic.twitter.com/jz4xCftw5X — Le Tour de France (@LeTour) The gap has stabilised around 5'30" since sprinters teams committed to the chase. @katushacycling is now setting the pace.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/tZEOyx7Ux4 — letourdata (@letourdata)

1961: Anquetil zet puntjes op de i Verder terug in de tijd, in 1961 om precies te zijn, waren de rollen omgedraaid met Bergerac als vertrekplaats van een tijdrit over 74,5 km naar de finish in Périgueux. Ook toen met klinkende namen als smaakmakers: de editie van 1961 draaide uit op een episch duel tussen de Fransman Jacques Anquetil en de Luxemburger Charly Gaul. Anquetil had voor de start van de tijdrit - de 19de etappe - wel al stevig de touwtjes in handen. Al na de eerste dag in de Tour had hij het geel gegrepen. Maar in de tijdrit leek Gaul op weg om tijd goed te maken. Tot een hevige crash roet in het eten gooide. Daarna kon Gaul nooit meer in zijn tempo raken en Anquetil zou nog drie minuten meer uitlopen op zijn rivaal. De Tour lag in een beslissende plooi: Anquetil vierde twee dagen later in Parijs zijn tweede Tourwinst, als enige renner ooit naast Romain Maes die alle dagen van de Tour in het geel gereden had. Anquetil deelt ook samen met Merckx, Indurain en Hinault het recordaantal van vijf Tourzeges. (BF) #TDF2017 Le duo compte 5'17" d'avance sur le peloton. pic.twitter.com/3caz2H8g2B — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Périgueux decor van de tijdrit De gerestaureerde kathedraal van Saint-Front is het parmantige pronkstuk van Périgueux. Met dezelfde architect als die van de Sacré Coeur in Parijs spreekt Périgueux tot de verbeelding als pleisterplek van een Tourrit naar Bergerac, in het verleden al meermaals het decor van een tijdrit. In 1994 speelde Miguel Indurain in Périgueux zelf architect voor zijn vierde Tourwinst. De Spanjaard was lichtjes geprikkeld door commentaren na de Giro dat hij op zijn retour was. Niet dus: in Périgueux startte hij een fameuze tijdrit over 64 km, met een gemiddelde van ruim 50 km/u reed hij zijn voornaamste rivalen, inclusief Tony Rominger, aan flarden. Indurain nam het geel over van Johan Museeuw om het niet meer af te staan tot Parijs. (BF)

Nog 135 kilometer Met nog een heel eind voor de boeg hebben de vluchters geen overdreven grote voorsprong. De voorgift van Offredo en Gesbert bedraagt 4'42". Een massaspurt lijkt straks onvermijdelijk.

Smalle en bochtige finish in Bergerac tricky finish today. #TDF2017 #BORAhansgrohe pic.twitter.com/6WB4iVYBUo — BORA ¿ hansgrohe (@BORAhansgrohe)

Offredo al tweede keer in de aanval Yoann Offredo is niet aan zijn proefstuk toe in deze Ronde van Frankrijk. Ook in de tweede etappe gooide de Fransman de knuppel in het hoenderhok door er vandoor te gaan met Taylor Phinney. Op 1,8 kilometer werden ze uiteindelijk gegrepen door het hongerige peloton. Offredo is overigens geen veelwinnaar, want zijn enige UCI-zege is de overwinning die hij in 2009 in de vierde etappe van de Ronde van Picardië behaalde.

Konovalovas bekijkt het vanuit zijn zetel De Litouwse kampioen kwam in de negende etappe samen met zijn kopman Arnaud Démare buiten tijd aan en werd onverbiddelijk naar huis gestuurd. Konovalovas besluit dan maar de rest van La Grande Boucle vanuit zijn zetel te volgen. Het is ongetwijfeld rustig aan tafel bij FDJ. De Franse wielerformatie heeft nog slechts vijf renners in koers. A bit strange to watch it on tv #allezfdj @LeTour pic.twitter.com/H0rjgsh3po — Ignatas Konovalovas (@ignatas)

Gezapig tempo in het peloton In het grote pak gaat de handrem erop. Gesbert (overigens ook de jongste renner in de Tour) en Offredo lijken vertrokken voor de vlucht van de dag.

Gesbert komt aanpikken Na veel vijven en zessen krijgt Offredo toch gezelschap. Zijn landgenoot Elie Gesbert hangt zijn wagonnetje aan dat van Offredo. Gesbert was de man die in de individuele tijdrit in Düsseldorf als eerste van start mocht gaan. C'est parti pour la 9ème étape ! ! Stage 9 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/nIn3UGUEuz — Le Tour de France (@LeTour)

Rafal Majka verscheen niet aan de start Geen Rafal Majka meer in het peloton. De Poolse klimmer kwam in de negende etappe zwaar ten val met de nodige schaafwonden op de buik tot gevolg. De tweevoudige winnaar van de bolletjestrui (2014 en 2016) keert dus huiswaarts. © rv. Rafal Majka (BOH) is the latest rider to withdraw from #TDF2017, after injuries sustained on stage 9. #TDFdata pic.twitter.com/i87mODPbmo — letourdata (@letourdata)

Officiële start Christian Prudhomme zwaait met de valg en we zijn vertrokken. Vrijwel meteen kiest Yoann Offredo het hazenpad. De renner van Wanty Groupe Gobert krijgt echter niemand mee in zijn zog. Gaat hij Guillaume Van Keirsbulck achterna?

Tour streek al twee keer neer in Bergerac Het is de derde keer dat La Grande Boucle neerstrijkt in Bergerac. In 1994 ging Miguel Indurain aan de haal met de zegeruiker. In 2014 was het Ramunas Navardauskas die het aanstormende peloton maar net kon afhouden. De Litouwer was in de vlucht de spurters te slim af.

De Gendt en Wellens op de voorposten Twee Belgen hebben zich helemaal vooraan in het peloton genesteld. Thomas De Gendt en Tim Wellens rijden vlak achter de officiële wagen. Kiezen zij meteen na de start voor de aanval?

Officieuze start Het peloton trekt zich op gang in de neutrale zone. Wie kiest er straks aan de officiële start meteen voor het offensief? #TDF2017 C'est parti pour cette 10ème étape ! pic.twitter.com/Ql29JbUbpQ — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Weer voer voor de spurters Straks aan de finish in Bergerac zijn de spurters ongetwijfeld weer aan zet. Marcel Kittel gaat voor zijn vierde zegeruiker, maar moet onderweg wel eerst over twee klimmetjes van vierde categorie. Op 77,5 kilometer van de streep ligt de Côte de Domme en op 39,5 kilometer van de finish de Côte du Buisson-de-Cadouin. .@NairoQuinCo 1er sur la ligne de départ. Attaque de Quintana au km 0 ? / 1st rider at the start #TDF2017 pic.twitter.com/JKA2aGaLzd — Le Tour de France (@LeTour)

Jack Bauer op de gitaar Jack Bauer is blijkbaar een man van vele talenten. De renner van Quick.Step - Floors haalde op de rustdag voor de gelegenheid zijn gitaar boven om voor een streepje muziek te zorgen. Lekker! @JackBauerNZ haalde zijn basgitaar boven op de rustdag. Binnenkort te zien op @pinkpopfest ? @quickstepteam #TDF2017 pic.twitter.com/c5pSJvkeDy — Wieler Revue (@wielerrevue)

Veel handtekeningen en foto's aan de start Goedemiddag wielerliefhebbers! Na een welgekomen rustdag zijn de batterijen van de renners alvast weer opgeladen. Aan de start in Périgueux gaat het er nog steeds gemoedelijk aan toe. Renners gaan maar al te graag op de foto en delen links en rechts heel wat handtekeningen uit. A nice moment before the start today as @NieveMikel's nephew Markel came to visit the team #TDF2017 pic.twitter.com/yQDBe233cf — Team Sky ¿¿ (@TeamSky) ¿¿¿¿#TDF2017



Edvald Boasson Hagen checks in before the start. We are ready to fight for victory again today! ¿¿ pic.twitter.com/GbRiy9XcWf — Team Dimension Data (@TeamDiData)