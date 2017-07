LIVE: Wanty Groupe Gobert heeft weer mannetje in de aanval, peloton laat begaan

Door: Mike De Beck

11/07/17 - 12u57

Tour de France Na een dagje rust volgt vandaag een grotendeels vlakke rit over 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac. Met onderweg alleen twee klimmetjes van de vierde categorie lijken de sprinters weer een kans te krijgen op dagsucces. Mocht het op een massasprint uitdraaien, dan is Marcel Kittel de topfavoriet. De Duitser van Quick-Step won in de eerste Tourweek al drie ritten en heeft de groene trui stevig om zijn schouders zitten.



Gesbert komt aanpikken Na veel vijven en zessen krijgt Offredo toch gezelschap. Zijn landgenoot Elie Gesbert hangt zijn wagonnetje aan dat van Offredo. Gesbert was de man die in de individuele tijdrit in Düsseldorf als eerste van start mocht gaan. C'est parti pour la 9ème étape ! ! Stage 9 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/nIn3UGUEuz — Le Tour de France (@LeTour)

Rafal Majka verscheen niet aan de start Geen Rafal Majka meer in het peloton. De Poolse klimmer kwam in de negende etappe zwaar ten val met de nodige schaafwonden op de buik tot gevolg. De tweevoudige winnaar van de bolletjestrui (2014 en 2016) keert dus huiswaarts. © rv. Rafal Majka (BOH) is the latest rider to withdraw from #TDF2017, after injuries sustained on stage 9. #TDFdata pic.twitter.com/i87mODPbmo — letourdata (@letourdata)

Officiële start Christian Prudhomme zwaait met de valg en we zijn vertrokken. Vrijwel meteen kiest Yoann Offredo het hazenpad. De renner van Wanty Groupe Gobert krijgt echter niemand mee in zijn zog. Gaat hij Guillaume Van Keirsbulck achterna?

Tour streek al twee keer neer in Bergerac Het is de derde keer dat La Grande Boucle neerstrijkt in Bergerac. In 1994 ging Miguel Indurain aan de haal met de zegeruiker. In 2014 was het Ramunas Navardauskas die het aanstormende peloton maar net kon afhouden. De Litouwer was in de vlucht de spurters te slim af.

De Gendt en Wellens op de voorposten Twee Belgen hebben zich helemaal vooraan in het peloton genesteld. Thomas De Gendt en Tim Wellens rijden vlak achter de officiële wagen. Kiezen zij meteen na de start voor de aanval?

Officieuze start Het peloton trekt zich op gang in de neutrale zone. Wie kiest er straks aan de officiële start meteen voor het offensief? #TDF2017 C'est parti pour cette 10ème étape ! pic.twitter.com/Ql29JbUbpQ — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Weer voer voor de spurters Straks aan de finish in Bergerac zijn de spurters ongetwijfeld weer aan zet. Marcel Kittel gaat voor zijn vierde zegeruiker, maar moet onderweg wel eerst over twee klimmetjes van vierde categorie. Op 77,5 kilometer van de streep ligt de Côte de Domme en op 39,5 kilometer van de finish de Côte du Buisson-de-Cadouin. .@NairoQuinCo 1er sur la ligne de départ. Attaque de Quintana au km 0 ? / 1st rider at the start #TDF2017 pic.twitter.com/JKA2aGaLzd — Le Tour de France (@LeTour)

Jack Bauer op de gitaar Jack Bauer is blijkbaar een man van vele talenten. De renner van Quick.Step - Floors haalde op de rustdag voor de gelegenheid zijn gitaar boven om voor een streepje muziek te zorgen. Lekker! @JackBauerNZ haalde zijn basgitaar boven op de rustdag. Binnenkort te zien op @pinkpopfest ? @quickstepteam #TDF2017 pic.twitter.com/c5pSJvkeDy — Wieler Revue (@wielerrevue)

Veel handtekeningen en foto's aan de start Goedemiddag wielerliefhebbers! Na een welgekomen rustdag zijn de batterijen van de renners alvast weer opgeladen. Aan de start in Périgueux gaat het er nog steeds gemoedelijk aan toe. Renners gaan maar al te graag op de foto en delen links en rechts heel wat handtekeningen uit. A nice moment before the start today as @NieveMikel's nephew Markel came to visit the team #TDF2017 pic.twitter.com/yQDBe233cf — Team Sky ¿¿ (@TeamSky) ¿¿¿¿#TDF2017



Edvald Boasson Hagen checks in before the start. We are ready to fight for victory again today! ¿¿ pic.twitter.com/GbRiy9XcWf — Team Dimension Data (@TeamDiData)