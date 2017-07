Quintana heeft topvorm niet te pakken: "Ik hoop mijn beste benen nog te vinden, al is het maar voor één dag"

MH

10/07/17 - 19u27 Bron: Belga

© TDW.

Nairo Quintana (Movistar) gaf op een persconferentie op de rustdag aan dat hij niet de topvorm te pakken heeft. De Colombiaan zakte gisteren door het ijs in de koninginnenrit door de Jura en Alpen en telt nu 2:13 achterstand op Chris Froome.

© photo news.

Quintana verloor in de openingstijdrit al meteen ploegmaat Alejandro Valverde. "Het spreekt voor zich dat we met de ploeg Alejandro missen. Hij laat een grote leegte achter in het team en op bepaalde momenten in de koers hebben we zijn afwezigheid zwaar gevoeld. Strategisch, en ook omdat iedereen van de ploeg nu harder moet werken."



Quintana koerste in de Giro en werd er tweede na winnaar Tom Dumoulin. "Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik de dubbel doe en ik heb daar geen spijt van. Het was een gok, iets nieuws en we zullen daar conclusies en lessen uit trekken met het oog op de toekomst. De Giro was echt zwaar en ook hier gaat het niet traag. Dus dat voel je in de benen."