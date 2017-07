De Gendt bergt ambitie voor bergtrui op: "Ben nog niet de renner die ik wil zijn"

Door: redactie

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) sleurde al veel op kop in de Tour, maar maakt niet de ijzersterke indruk van vorig jaar. "Ik ben nog niet de renner die ik wil zijn in deze Tour", sprak hij op de rustdag. "Ik hoop dat er beterschap op komst is."

De Gendt won vorig jaar de rit naar de Mont Ventoux en toonde zich vaak in de ontsnapping. In de Dauphiné won hij de openingsrit en in de Tour wilde hij voortgaan op zijn elan. Maar een blessure aan de pols, een roeierspols, verstoorde de voorbereiding. "Ik heb wel hetzelfde volume kunnen trainen", legt hij uit, "maar ik heb toch een beetje achterstand. De conditie staat nog niet op het punt waarop ik hoopte dat ze zou staan in deze Tour. Ik moest mijn trainingen wat aanpassen en het feit dat ik in het BK slechts één rondje kon rijden (De Gendt wilde met zijn pols geen risico nemen op de kasseien in Antwerpen) en niet een koers van meer dan 200 kilometer, voel je wel. Je mist intensiteit. Mijn conditie is niet slecht, alleen heb ik niet de topconditie te pakken en dat zorgt ervoor dat ik minder goed recupereer na een rit."



Drie keer meegeschoven

"Als je echt de topvorm te pakken hebt, herstel je sneller, ben je daags nadien frisser en dat gevoel heb ik nu nog niet. Ik heb de voorbije dagen veel gewerkt voor de ploeg in functie van de sprint en ik ben ook al drie keer meegeschoven in een ontsnapping, alleen draait het nog niet zoals ik wil en moet ik iets vroeger passen dan ik wel zou willen. Maar ik hoop op beterschap en de Tour is nog lang."

De Gendt droomde stilletjes van de bergtrui, maar beseft na één week dat het heel moeilijk zal worden. "Zondag was een heel belangrijke rit waarin je veel punten kon verdienen. Iedereen die bezig is met de bergtrui wist dat hij mee moest in een ontsnapping. Ik heb het geprobeerd, maar die cols waren te steil voor mij, dus heb ik 60 punten laten liggen. Dat komt me duur te staan. Het is nog mogelijk, maar het is een waterkansje en ik zet er niet echt mijn zinnen nog op."