Tim Wellens gelooft in zijn kansen: "Alles moet gewoon eens meezitten"

10/07/17

Tim Wellens schoof zowel zaterdag als gisteren mee in de vroege vlucht, maar vooral zaterdag moest hij dat fel bekopen en kon hij zijn inspanning niet doorzetten. "Mijn conditie is goed", zegt hij vandaag op de eerste rustdag in de Tour, "alleen moet alles eens meezitten."

"Deze rustdag was heel welgekomen", aldus Wellens die met zijn team in het Kasteel Château de Lalande logeert in Annesse-et-Beaulieu. "De voorbije dagen waren heel zware en lange ritten en tot nu toe is het nog niet gemakkelijk geweest. Vandaag doe ik het rustigaan. We hebben iets langer geslapen, ontbeten, om 10u30 zijn we vertrokken voor een kort fietstochtje, de benen losgereden, onderweg even gestopt, dan lunch, wat interviews, massage en vooral heel veel rusten." De warmte speelde Wellens de voorbije dagen parten. "Al denk ik dat iedereen daar wel last van heeft gehad", stelde hij. "Alleen door mijn zonne-allergie krijg ik overal rode plekken en verlies ik ook wel een beetje aan kracht. Maar het voorbije weekend ging het al beter door het slechtere weer."

"Was te optimistisch"

Wellens werd zowel zaterdag als gisteren bij de eerste aanvallers van de dag gesignaleerd, maar kon die inspanning niet doorzetten. Zaterdag eindigde hij zelfs als voorlaatste, op 37 minuten van de winnaar. "Ik heb me toen in de beginfase geforceerd. Ik was toen te optimistisch bij de start en moest dat bekopen. Zondag had ik veel moeite gedaan om in de ontsnapping te geraken, maar moest ik al vroeg lossen. Dat was niet de bedoeling", lacht hij. "Hoe komt dat? Misschien had ik twee slechte dagen na elkaar, soms zijn dingen niet altijd verklaarbaar."



Want Wellens heeft de goede conditie wel te pakken. "In de finale naar Longwy heb ik een recordwaarde laten optekenen en ook de klim naar La Planches des Belles Filles liet ik zeer goede waarden opmeten, dus de benen zijn zeker niet slecht en de conditie ook niet, alleen komt het er nog niet helemaal uit in de koers zelf. Alles moet gewoon eens meezitten."



"Ik zit alvast veel beter in mijn vel dan de Tour van twee jaar geleden", zei hij. "Ik kon toen amper het peloton volgen. Dat probleem heb ik nu niet. Neen, er komen nog kansen in de Tour en ik ben hoopvol voor wat komt. Mijn goede gevoel in de koers moet gewoon eens wat langer duren dan alleen het wedstrijdbegin, liefst tot het eind van de koers", vatte hij samen. "De sfeer in de ploeg is alvast nog altijd goed. We hebben als renners nog geen stress omdat we nog niet gewonnen hebben. Dat loopt wel los. Als we tegen de volgende rustdag nog geen zege hebben, dan zal de tijd beginnen dringen, maar ik geloof in de ploeg, we zijn allemaal in goede conditie en dat loopt wel los."