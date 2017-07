'Verbijsterde' Froome: "Dat ik Aru doelbewust hinderde? Wat een gekke beschuldiging. Zoiets zou ik nooit doen"

Door: redactie

10/07/17 - 15u36 Bron: Belga

© rv.

Geletruidrager Chris Froome (Sky) diepte zondag in de loodzware negende rit van de Tour de France zijn voorsprong op zijn concurrenten verder uit. Toch blikte de 32-jarige Brit vandaag, op de eerste rustdag, met gemengde gevoelens terug op de bewogen etappe. "Ik ben tevreden over mijn prestatie, maar de valpartijen van gisteren lieten me verbijsterd", aldus Froome.

Ook Richie Porte (BMC), een van de uitdagers van Froome voor eindwinst, moest na een zware crash een kruis maken over de Tour. De 32-jarige Australiër knalde in de afdaling van de Mont du Chat hard tegen een rotswand, en liep een bekken- en sleutelbeenbreuk op. "De beelden van de crash van Richie waren verschrikkelijk", gaf Froome toe. "Ik stond met mijn mond vol tanden toen ik ze na de rit zag. Hij heeft zware blessures opgelopen, maar ik ben opgelucht dat het niet nog erger was. Ik hoop dat hij snel weer de oude is." Australia's Richie Porte has survived a horrifying downhill crash in the Tour De France. @TJch9 #9News pic.twitter.com/h4VVGKpR7W — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) Mon Jul 10 00:00:00 MEST 2017

Na afloop van de etappe op zondag ging ook de plotse versnelling van Fabio Aru veelvuldig over de tong, toen die op de beklimming van de Mont du Chat leek te willen profiteren van materiaalpech van Froome. "Ik denk dat er in het peloton een ongeschreven wet heerst dat er niet voluit mag gekoerst worden als de leider een of ander probleem heeft", verklaarde Froome over het incident. "Ik ben mijn concurrenten dus dankbaar dat ze geen voordeel gehaald hebben uit de situatie. Beweren sommigen dat ik nadien Aru doelbewust hinderde? Wat een gekke beschuldiging. Ik zou zoiets nooit doen, en bood hem onmiddellijk mijn excuses aan." Aru wordt door Froome het publiek in gereden. Even weer op zijn plek zetten? Kleine verontschuldiging van Froome volgde. @NOS @NPO1 pic.twitter.com/atOcVuROs1 — Frans Adema (@FransAdema) Sun Jul 09 00:00:00 MEST 2017