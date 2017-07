Porte vanop ziekenhuisbed: "Heb het geluk dat ik er met deze blessures vanaf kom"

Door: Mike De Beck

video Een sleutelbeenbreuk, een bekkentrauma en een traumatisch hersenletsel. Dat was het harde verdict voor kandidaat winnaar Richie Porte na zijn verschrikkelijke val in de negende etappe van de Tour. "Dit is een enorme ontgoocheling", vertelde de Australiër vanaf zijn ziekenhuisbed.