Beste jongere in de Tour: "Wat Aru deed na pech van Froome was een vuile actie"

10/07/17 Cycling News

Na de bewogen negende etappe rijst de vraag of de klassementsmannen moesten wachten op een met pech af te rekenen Chris Froome. Fabio Aru zag zijn kans schoon en viel net op dat moment aan. "Zoiets doe je gewoon niet in de koers", wist Simon Yates te vertellen over de actie van de Italiaan.