Boonen: "Die ongeschreven regel om niet aan te vallen bij pech, vind ik ongeschreven"

Tom Boonen

10/07/17 - 09u05

© ap.

Ook Tom Boonen heeft genoten van het spektakel in de bewogen negende etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij laat in zijn column zijn licht schijnen over de aanval van Aru nadat Chris Froome pech had.

"Ik begrijp de heisa rond die aanval van Aru niet. Ik vraag me zelfs af of Aru gezien had dat Froome zijn hand in de lucht stak omdat hij pech had. En zelfs al wist hij het, maakt dat voor mij niet uit. Wat als Aru net van plan was om op dat moment te demarreren en Froome dan zijn hand in de lucht steekt? Ik bedoel: die jongen mag aanvallen wanneer hij dat wil. Je moet Froome toch ook niet duwen als hij pech heeft. De Tour is geen kleuterwedstrijd."



"Aru mag alle mogelijkheden benutten om een voorsprong te nemen op Froome. Aru heeft aan Froome ook niks te bewijzen. Hij rijdt zijn eigen koers. Aru en Quintana moeten Froome uit het geel zien te rijden en hun plan niet aanpassen omdat Froome leider is of pech heeft. Voor hetzelfde geld is het volgende week echt cruciaal. Gaat Froome als hij het bergop zwaar heeft dan zijn hand omhoog steken om de code van het peloton te laten respecteren? Die ongeschreven regel om niet aan te vallen bij pech, vind ik... inderdaad ongeschreven. Ik heb in de Tour meer gehoord dat je elke situatie moet gebruiken. Zou Froome gewacht hebben als Aru pech had? Ik denk het niet. Sky is toch fan van de 'marginal gains': elke seconde telt. En mocht Aru zo de Tour winnen, dan lullen ze daar twee weken over, maar hij wint wel. Dat emotionele doet er niet toe."



