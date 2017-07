Noorwegen biedt 100 miljoen euro voor Tourstart

Door: Nico Dick

10/07/17 - 07u27

© afp.

Vindt Le Grand Départ binnen een paar jaar plaats in Noorwegen? Als het van de minister van Sport Linda Hofstad Helleland afhangt, wel. Volgens de website vg.no heeft het land daar zelfs 100 miljoen euro voor veil. Dat zou een absoluut record zijn.



"Dat is heel veel geld, maar het is de bedoeling dat dit via het toerisme wordt terugverdiend", aldus Helleland. "Terzelfdertijd stimuleren we het fietsen." Helleland, die gisteren de Tour in een wagen van de organisatie volgde, heeft naar verluidt al contact opgenomen met een paar steden.



Goed om weten: met de Arctic Race heeft Tourorganisator ASO al een Noorse wedstrijd in de portefeuille. Een eventuele Tourstart in Noorwegen zou voor 2020, 2021 of 2022 zijn.