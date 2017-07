Rigoberto Uran dankt ritzege aan neutrale materiaalman

Bewerkt door: PL

Tour de France Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) heeft zijn overwinning van gisteren in de Tour mede te danken aan een neutrale materiaalman. Uran kreeg in volle finale te maken met een kapotte derailleur, het apparaatje dat de ketting over de diverse tandwielen leidt. De 30-jarige Colombiaan kon daardoor niet meer schakelen en vroeg de neutrale wagen om hulp.