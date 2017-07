Jan Bakelants tweede dag op rij in de aanval: "Meteen na de start lag het tempo al enorm hoog"

MH

Jan Bakelants (AG2R) toonde zich voor de tweede dag op rij in de ontsnapping, maar blijft achter met een 22e plaats in de negende rit van de Tour de France. "Meteen na de start lag het tempo al enorm hoog", zegt hij. "Het was een heel zware rit."

"Al vroeg in de wedstrijd ging die grote groep weg", deed Bakelants zijn verhaal. "De ploeg had me gezegd dat ik er niet bij moest zijn, maar ik vond dat ik er net zo goed naar toe kon rijden. Op die eerste beklimmingen hield Laurens ten Dam een hard, maar goed tempo aan. Het regende een beetje en ik wist dat de afdalingen dan enorm gevaarlijk zouden zijn, maar toch besloot ik om in die afdaling alles te geven. We hebben nu eindelijk goede banden (vorig jaar klaagde Bakelants steen en been over zijn slechte banden). Beneden zou het in stukken liggen."



"Mijn ploegmaat Vuillermoz maakte op de Grand Colombier dan de fout om al vroeg te versnellen. Dom, want waar rijd je naartoe met vier renners. Dat snap ik niet. Ik ben op mijn eigen tempo naar boven gereden en ik kwam wel nog terug, maar het ging niet super hard in de vallei, dus besloot ik om weg te springen met Gallopin, want ik kende de finale." Maar op het eind brak Bakelants alsnog en finishte hij op 6:17.