Greg Van Avermaet: "Heel jammer voor Porte"

Door: redactie

9/07/17 - 21u26

© belga.

Greg Van Avermaet finishte in de negende Tourrit in de eerste grupetto. Hij werd 57e op 27:10 van winnaar Rigoberto Uran. "Het is echt heel jammer voor Richie", zei hij over zijn gecrashte ploegmaat Porte. "Zulke dingen gebeuren in de koers. Ik hoop dat hij er geen al te erge blessures aan overhoudt."

Kopman Richie Porte kwam ten val in de afdaling van de Mont du Chat en kon zijn tocht niet voorzetten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. "Het was natuurlijk een erg hectische finale, heel gevaarlijk na een lastige dag en dan gebeurt dit. Jammer, want ik denk dat Richie genoeg verkenningen gedaan heeft hier, met de ploeg ook. Hij nam waarschijnlijk risico's en spijtig genoeg loopt het op zo'n manier af. Hij is nu uit de Tour, dat is jammer, maar hopelijk houdt hij er niets aan over en kan hij binnenkort naar andere doelen toewerken. Richie ligt in het ziekenhuis en de dokter is bij hem. Ik weet niet hoe het met hem gaat. Het is nu afwachten of er iets gebroken is."



BMC verliest zijn kopman in de Tour. "Wat dat voor ons betekent? We zijn nu vooral teleurgesteld, want we kwamen naar hier voor het podium in Parijs en Richie had wel de benen daarvoor. De ploeg is nu een beetje onthoofd, maar het is nog te vroeg om aan iets anders te denken. Eerst moeten we dit een beetje verwerken en Richie zoveel mogelijk steunen."



"Of de afdaling te gevaarlijk was? Daar kan je altijd over discussiëren, het parkoers is een jaar oud. De verkenningen zijn verschillende keren gebeurd en elk jaar zit er wel iets pittigs in de Tour de France. Toen Froome vorig jaar won, was dat ook na een gevaarlijke afdaling. Het zijn meestal de renners die de fouten maken en de limieten opzoeken. Er worden altijd meer risico's genomen en er is steeds minder respect voor elkaar en dan gebeuren zulke dingen. Dit is een harde klap voor onze ploeg. En ook voor de sponsor is dit een heel spijtige zaak."



Van Avermaet trok zaterdag in de aanval en betaalde daar de tol voor op zondag. Al in het begin van de etappe moest de Belg lossen. "Ik had een heel slecht moment bij de start", vertelde hij nog. "Ik had niet opgewarmd en ik was misschien een beetje te zeker van mezelf, maar ik heb nooit gepanikeerd. Ik moest nog een beetje in de wedstrijd komen na die zware inspanning van gisteren en ik kwam ook weer op mijn positieven en dan ben ik uiteindelijk nog redelijk gemakkelijk gefinisht, ruim binnen de tijd. Het was zwaar en heel lastig. Vandaag vormde voor mij één van de zwaarste etappes van deze Tour. De rustdag is welkom."