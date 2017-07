Tussen al het tumult door imponeerde Benoot in Tour: "Het was enorm zwaar"

TL

9/07/17 - 19u50 Bron: Belga

© belga.

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) eindigde op een twaalfde plaats in de rit naar Chambéry. "Op het eind liep ik gewoon leeg", reageerde hij. "Toen Barguil ging, kon ik niet meer volgen. Lange tijd zat de tweede plaats er nog in, maar toen kwamen de grote kanonnen en kon ik het vergeten."

Benoot had deze etappe met stip aangeduid en toonde zich meteen bij de start. "Het was een enorm zware rit. Ik reed al weg bij de start, omdat ik voelde dat een vroege vlucht kans had en dat bleek ook het geval."



De renner trok op pad met nog een andere landgenoot, Jan Bakelants, en enkele klimmers. "Ik voelde me de sterkste op de Grand Colombier, maar Barguil wilde graag wachten op Matthews en dat begreep ik. Maar misschien was dat wel niet zo slim, want daarna kwam het nooit meer rond vooraan en door dat wachten verloren we bijna drie minuten. Tijd die ik tekortkwam om op het eind als tweede te eindigen, want de favorieten volgden snel en toen kreeg ik mentaal wel een tikje. Ik heb nog wel even proberen aanklampen toen de favorieten over me walsten, maar het ging echt wel snel."



Benoot kijkt uit naar de rustdag. "Het was echt wel een zware week tot nu toe. Het is ook de eerste keer dat ik negen dagen na elkaar koers. Die rustdag is welgekomen, want ik voel me een beetje ziekjes worden en heb wat last van mijn keel. Ik hoop nu goed te herstellen. Wat ik op de rustdag ga doen? Slapen! En mijn vriendin is hier en zij zal wel eens langskomen. Voorts doe ik een klein ritje, rijd ik wat los, en zal ik veel in mijn bed liggen. Daarna volgen eerst nog een paar sprints voor Greipel en dan doe ik mijn best om er nog eens voor te gaan in een etappe."



Benoot peddelt al enkele weken goed bergop, maar wil zich geen klassementsrenner noemen, noch een berggeit. "Ik ben nog altijd heel jong. Het is mooi om vast te stellen dat ik zulke ritten in de toekomst kan winnen en ik hoop dat ik nog soortgelijke kansen krijg. Ik rijd ook nog altijd heel graag de Vlaamse klassiekers en als je vijfde wordt in de Ronde van Vlaanderen mag je toch zeggen dat ik daar ook niet slecht in ben en het ook wel de moeite is om dat te blijven doen. Dat zijn dingen waar ik nu niet mee bezig ben. Het is niet omdat het hier nu goed gaat, dat ik een ronderenner ben. Eendagskoersen zijn nog altijd mijn ding en we zullen wel zien of dat kasseiklassiekers zijn of nog andere eendagskoersen. Dat bekijken we in de winter. Ik voel me goed. Het was mijn doel om in dit soort ritten mee te glippen en mee te doen voor de overwinning. Dat heb ik vandaag kunnen doen en dat ga ik blijven proberen."