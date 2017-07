Majka ligt na val in ziekenhuis, verdere Tour-deelname nog onzeker

Door: redactie

9/07/17 - 19u20

Majka reed samen met zijn landgenoot Kwiatkowski over de streep. © afp.

Rafal Majka (BORA-hansgrohe) verblijft momenteel in het ziekenhuis na zijn zware val in de negende rit van de Tour de France. De 27-jarige Pool reed de etappe van 181,5 kilometer tussen Nantua en Chambéry wel nog uit, maar de kans lijkt klein dat hij in de Ronde blijft.