Klassementsmannen keren verrassend op stappen terug na coup tegen met pech kampende Froome (die Aru later trakteert op bodycheck)

TL

9/07/17 - 19u04

Aru kijkt waar Froome is. © rv.

video De fans van de Tour kwamen vandaag ogen te kort tijdens de negende rit van 'La Grande Boucle'. Belgen in het offensief, zware valpartijen of haantjesgedrag: het was er allemaal tijdens de koninginnenrit. Achteraf gingen, naast de loodzware tuimelperte die Richie Porte tot opgave dwong, vooral de listige aanval van Aru én de bodycheck van Froome over de tongen.