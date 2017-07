Urán toont zich de sterkste in duizelingwekkende etappe, exit Porte na crash tegen bergwand

Dries Mombert

Tour de France Rigoberto Urán (Cannondale) heeft de tumultueuze koninginnenetappe van deze Tour op zijn naam geschreven. De 30-jarige Colombiaan toonde zich de sterkste na een beklijvend kijkstuk, waarin de favorieten elkaar met open vizier bekampten en Richie Porte de Tour moest verlaten na een val in de afdaling van de Mont du Chat.

Belgen tonen zich andermaal in beklijvend kijkstuk

4.700 hoogtemeters en drie reuzen buiten categorie uit het Juragebergte. Met de Col de la Biche, de Grand Colombier en de Mont du Chat was de eerste grote spektakelslag in deze 104e Ronde van Frankrijk eindelijk aangebroken.



"Koers vanaf de start", werd vooraf vanuit verschillende hoeken voorspeld en dat kregen we ook meteen op het bord geslingerd. Een omvangrijke groep van veertig renners wurmde zich tijdens een steile openingsfase los en daarbij alweer een viertal Belgen.



Wellens, De Gendt, Bakelants en Benoot reden zich vooraan in de kijker, maar moesten één voor één hun meerdere erkennen in een ijzersterke Warren Barguil. De Sunweb-renner bleef lange tijd in de coulissen van de ontsnapping schuilen, maar bond tijdens de beklimming naar Le Grand Colombier de koe voor de eerste keer de hoorns aan.



Bakelants, Benoot en een opvallende Matthews weerden zich als duivels in een wijwatervat. De Australiër kwam zelfs als eerste door bij de tussensprint en deed zo een reuzenzaak in de strijd om groen. Toch was dit maar een voetnoot in een etappe waarover nog lang zal nagepraat worden.