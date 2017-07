Wordt de Tour ook bergaf gewonnen? Onze man test cruciale afdaling Mont du Chat uit: "Verraderlijk"

Door: Mathieu Goedefroy

9/07/17 - 07u00

Er wordt al weken over geschreven en gepraat, maar vandaag is het eindelijk zover: het Tourpeloton krijgt de Mont du Chat voor de wielen. De klim buiten categorie is belangrijk, maar wat er op volgt is nog belangrijker. Na een afdaling van 13 kilometer en 1.100 hoogtemeters resten namelijk nog slechts een tiental vlakke kilometers tot de streep in Chambéry. Meer dan ooit wordt een Tourrit vandaag dus in de afdaling beslist. Reden genoeg voor deze krant om een helm op te zetten en de proef op de som te nemen. "Vooral het tweede deel is bijzonder verraderlijk", is de conclusie van onze man op de fiets.