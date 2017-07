LIVE vanaf 11u45: drie cols buiten categorie en afdaling naar Chambéry beloven spektakel

Door: redactie

9/07/17 - 00u08

Van de Jura gaat de Tour over in de Alpen. Zeven cols, waarvan drie buiten categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent, krijgen de renners onder de wielen geschoven. Nieuw is de col de la Biche, die met stukken van 22 procent slachtoffers zal maken. De Grand Colombier wordt na 2012 en vorig jaar nu voor de derde keer opgenomen in het parcours, dit keer langs de zijde La Directissime waar de beklimming uitschieters heeft tot 22 procent. De Mont du Chat (9 kilometer aan gemiddeld 10 procent) is er voor het eerst sinds 1974 opnieuw bij. De technische afdaling naar Chambéry belooft spektakel.



Mis hier vanaf 11u45 niets van de actie tussen Nantua en Chambéry.