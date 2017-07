Herbeleef: Uran pakt sensationele etappe, Porte knalt op rotswand in afdaling

Dries Mombert

Tour de France Het peloton vertoeft vandaag zowel in de Jura, als in de Alpen. Na de laatste klim, de steile Mont du Chat wacht nog zo'n 25 km naar de finish in Chambéry. De etappe belooft spektakel met zeven gecategoriseerde cols onderweg en het klassement zal vanavond al stevig vorm krijgen.

Het beest Mont du Chat

Tussen startplaats Nantua en Chambéry staan er zeven beklimmingen op het programma: twee van derde categorie, één van tweede categorie, één van vierde categorie en drie buiten categorie. Daarbij de Col de la Biche, een nieuwe klim in de Jura, 10,5 kilometer lang, gemiddeld negen procent. Voorts gaat het daarna over de Grand Colombier, die al voor derde keer in zes jaar, in het parcours zijn opwachting maakt. Al wordt hij nu via de zijde 'La Directissime' beklommen, de meeste directe route naar de top, de kortste, maar ook de steilste en tot slot is er de Mont du Chat. Volgens sommigen de 'zwaarste klim' van Frankrijk.



De Mont du Chat is 8,7 km lang aan gemiddeld 10,3 procent, maar met stukken tot 15 procent. Voor het eerst sinds 1974 is de klim weer van de partij en in de voorbije Dauphiné werd Oliver Naesen als laatste vluchter opgeraapt op 2 km van de top door Fabio Aru en Jakob Fuglsang. "Ongelooflijk steil", zei de Belgische kampioen, "wat een beest. Hier moet je echt op je tanden bijten en onderweg niet te veel nadenken, maar gewoon trappen. Ook de klimmers voelen dit in de benen, alleen wij nog iets meer. Vandaag zal je me niet vooraan vinden in het peloton", grapte hij nog.



Al is het vooral de afdaling naar Chambéry, thuishaven van sponsor AG2R en kopman Romain Bardet, die voor spektakel zal zorgen. In de Dauphiné was het Froome die voor de verrassing zorgde en als een bezetene de afdaling nam. Hij ging voorbij Porte, Fuglsang en raapte ook nog Aru op. "Ik heb me toen echt geamuseerd", sprak Froome na afloop, "ik voelde me precies weer een tiener die een computerspel speelde en meedraaide in de bochten. Dat was echt fun."



Toen lag de Mont du Chat er droog bij. Deze keer wordt regen, zelfs onweer voorspeld in de namiddag en kan de afdaling, die nu al gevaarlijk is door de scherpe bochten, voor nog extra spektakel zorgen. Vast staat dat Chris Froome zich zaterdag nog eens sterk maakte dat deze etappe cruciaal is en veel duidelijk zal maken. "Ik verwacht me aan een grote strijd, het wordt een zwaardere wedstrijd dan in le Dauphiné want nu staan er vooraf veel meer cols op het programma."



Tot slot heeft Richie Porte nog een rekening openstaan met Froome. In de Dauphiné kwam het tot een sprint op het eind waar Fuglsang de maat nam van Richie Porte en Chris Froome. Die laatste hinderde de kopman van BMC in de sprint waardoor hij de zege door de neus zag geboord. Kortom de Australiër zal wellicht, meer dan ooit, gebrand zijn op de zege.



