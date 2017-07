Wellens al gelost op eerste helling: "Even bang om buiten tijd aan te komen"

Bart Audoore in Frankrijk

8/07/17 - 20u06

Pauwels, Van Avermaet, Bakelants, De Gendt, Keukeleire, Gilbert, Benoot: allemaal moeiden ze zich in de strijd om ritwinst. Ook Tim Wellens werd verwacht. Maar die moest knokken om de tijdsgrens te halen.

"Dit was een rit die me wel moest liggen, dacht ik", vertelde Tim Wellens. "Ik wilde graag mee zijn, maar het is anders uitgedraaid."



Zeg dat wel. Wellens kwam al vroeg op de dag in de problemen. Op de eerste helling net voorbij Arbois (het klimmetje stond niet eens gecatalogeerd) moest hij lossen. "Ik was daarvoor al een keer meegesprongen, maar ben daarbij over mijn toeren gegaan", zei hij. "Ik kwam in een klein groepje met Démare terecht."



Ook Delage, Konovalovas, Curvers, Renshaw, Rowe en Juraj Sagan reden bijna de hele koers in de buurt van Wellens. "In het begin heb ik even getwijfeld of het wel goed zou komen. Démare moest lossen bij ons en wij bleven maar met vier over. Ik was bang dat we de tijdslimiet niet gingen halen, want het draaide niet rond."



Even later vonden de gelosten mekaar terug en van dan af werd er beter samengewerkt. "Het was de hele dag afzien, maar uiteindelijk hebben we de tijdslimiet vrij vlot gehaald. Het is niet dat we minuten overhadden, maar ik ben toch zonder stress binnengekomen."