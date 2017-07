Serge Pauwels viel aan met duidelijk plan: "Ik wilde geel pakken"

Joeri De Knop

8/07/17 - 19u54

Vreemd, vond Serge Pauwels (Dimension Data, 33), minutenlang uithijgend tegen de Vittel-wagen boven in Station des Rousses. Hadden ze bij Team Sky dan niet verkondigd dat ze het niet erg zouden vinden om het geel (even) af te staan? "Ik sprak Luke Rowe nog bij de start in Dole. 'Zorg dat je in de lange vlucht zit', zei hij. 'Want wij laten betijen'. Duidelijke boodschap, vond ik. Dus ging ik voluit voor die trui."

De vlag was amper gehesen of Pauwels roerde zich. Iets te vroeg. "Het feest ging niet door, waarna het een hele tijd duurde voor het lukte."

De vlag was amper gehesen of Pauwels roerde zich. Iets te vroeg. "Het feest ging niet door, waarna het een hele tijd duurde voor het lukte."



Bizar genoeg vormde zich vervolgens geen numeriek bescheiden kopgroepje maar een leger van...liefst 50 renners. "Van dan af ben ik niet meer uit de eerste vijf geweest. Behalve in de slotkilometers. Jammer. Ik liep volledig leeg nadat ik onderweg met mijn krachten woekerde. Maar bon, ik kan mezelf niets verwijten. Ik denk dat ik een goeie koers heb gereden."



En Sky? Dat bracht de groep der favorieten terug tot op een seconde of vijftig. Haaks op de verklaarde intentie. "Ik begrijp steeds minder van de koerstactieken", zuchtte Pauwels. "Meestal wordt het omgekeerde uitgevoerd van wat er wordt aangekondigd. En dan nog is het niet wat je kan verwachten. Het maakt het zeer onvoorspelbaar. Zie Dauphiné, waar ik in de rit over de Mont du Chat op weg was naar geel. Tot AG2R plots, om één of andere onverklaarbare reden achter zijn eigen renner, Oliver Naesen, aan ging. Ik stem mezelf op niets of niemand meer af, dat moet de wijze les zijn."



Én de voedingsbodem voor een nieuw offensief. Al weet Pauwels nog niet wanneer dat er precies aankomt. "Ik heb veel energie verspeeld vandaag. Het wordt lastig om dit morgen nog eens over te doen. Al weet je natuurlijk nooit... Mijn conditie is uitstekend, maar het moet allemaal een beetje meezitten."