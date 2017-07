Jan Bakelants opnieuw in het offensief: "Morgen pas ik (even)"

Joeri De Knop

8/07/17 - 19u42

© belga.

Met een krachtterm en een lach omschreef Jan Bakelants (31, AG2R-La Mondiale) zijn dag. "Kloté, hé. Maar ik heb er geen spijt van. Ik voerde uit wat ik in gedachten had. Al voelde ik me iets minder fris dan bij mijn eerste aanval op weg naar La Planche des Belles Filles. Dat heeft me ongetwijfeld parten gespeeld in de finale."