Afgepeigerde Van Avermaet: "Het was een hopeloos geval"

Bart Audoore in Frankrijk

8/07/17 - 19u14

© belga.

Zoutafzetting op de trui, vlekken om de mond en stof in de ogen en het haar. Greg Van Avermaet (32) zag er afgepeigerd uit na de finish in Station des Rousses. Hij had er de pest in na een hele dag in het offensief zonder resultaat.

"Ik spendeer niet graag energie voor niks, maar vandaag is het wel zo geweest", zuchtte de kopman van BMC. "Ik heb veel nutteloze krachten verspeeld. Eerst met Chavanel: in die ontsnapping moest ik al diep gaan. Daarna ben ik ook 'all in' gegaan toen we met die grote groep op kop reden..."



Eigenlijk reed Van Avermaet de hele dag in de frontlijn. Het duurde twee uur voor er een beetje duidelijke lijn in de koers kwam, maar ook dan was nog niks definitief. "Ik ben teleurgesteld dat we zo weinig vrijheid kregen van het peloton", zei Van Avermaet. "Ik denk dat we met te veel waren vooraan. Er waren nog mannen bij met klassementsambities. Ik zag ook veel goeie klimmers rond me. Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar eens je aan iets begonnen bent, moet je doorgaan, vind ik."



Van Avermaet bleef inderdaad gaan. Hij zei het op een beleefde manier, maar het irriteerde hem duidelijk dat niet iedereen zo veel overtuiging toonde. "Er waren er redelijk veel die maar halve beurten deden. Ik begrijp niet dat sommige klimmers niet iets meer probeerden te doen. Sommigen mannen hebben echt ingehouden. Ik was sterk op het vlakke, maar ik moest ook bergop het tempo onderhouden..." Lees ook Heeft Hilaire Van der Schueren goud in handen? "Tourvedette in wording"

Ziet Froome spoken of houdt hij ons wat voor de gek? "Zij vormden bedreiging voor geel"

Franse chouchou Calmejane klimt ondanks krampen naar zege in achtste Tourrit, Froome behoudt het geel



Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen! © TDW.