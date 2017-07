Heeft Hilaire Van der Schueren goud in handen? "Tourvedette in wording"

Joeri De Knop

8/07/17 - 19u00

© photo news.

Glunderen, deed Hilaire Van der Schueren boven in Station des Rousses. Je zou voor minder. Na een week vol aanvalsgeweld is nu ook de eerste podiumplaats een feit voor zijn troepen. Guillaume Martin, 24-jarige Parisien met een diploma filosofie, pleegde in de laatste vijf kilometer een kleine 'coup'. "Tot zolang had ik hem aan banden gelegd", aldus Van der Schueren.

"Hij is zeer temperamentvol en offensief ingesteld. Vergelijk het met een steigerend paard. Waarbij je de teugels constant strak moet trekken om het in te tomen. Hij had de rit verkend en kende de aankomst. Op de eerste of tweede klim wilde hij er al vandoor. 'Wachten', beval ik hem. Omdat ik wéét dat hij dan een klop van de hamer riskeert."



Met zijn late remonte reed Martin ook de vooropgestelde top twintig van het klassement binnen. "Meer mogen we op dit moment nog niet verwachten", meent Van der Schueren. "Dit is de Tour, hé. Als je ziet hoe er vandaag werd gekoerst. En morgen volgt wéér zo'n lastige etappe. Hopelijk halen mijn jongens allemaal de finish en krijgt Guillaume geen tik. Zeven beklimmingen in de Ain en Haute-Savoie, waarvan liefst drie buiten categorie. Da's zwaar, op die leeftijd."



Toch is Wanty-Groupe Gobert slechts een passage voor Martin, zegt Van der Schueren. "Een tussenstop op weg naar één of ander WorldTour-team. Waar hij zich over een jaar of vier, vijf verder kan ontpoppen tot een échte Tourvedette en potentiële topvijf-kandidaat. Guillaume weet heel goed wat hij wil. Hij kiest bewust voor de rustige en geleidelijke weg richting top. Bij ons kan hij zich verder ontwikkelen. Mijn grote doel is nu om hem klaar te stomen voor dat klassementswerk. We hebben zijn contract al een keer opengebroken en verlengd en het is zeker de bedoeling om dat in de loop van de volgende weken opnieuw te doen. Al moet hij zelf ook willen, natuurlijk."