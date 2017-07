Ziet Froome spoken of houdt hij ons wat voor de gek? "Zij vormden bedreiging voor geel"

© twitter LeTour.

Veel aanvallers vandaag in het Jura-gebergte, maar de gele trui kwam voor Chris Froome nooit echt in gevaar. Team Sky toonde zich ook vandaag als ploeg oppermachtig en de gele trui had met Landa en Henao twee maats mee voorin. Gelukkig was er nog het interview achteraf met Froome om nog enige waas van spanning te ontwaren.

Zo sprak Froome over een "bijzonder zware en selectieve etappe en een tactisch moeilijke rit". Sky mocht de kopgroep, ondanks de aanwezigheid van Landa en Henao in een ruime kopgroep van een vijftigtal renners, niet te veel ruimte geven, aldus Froome. Want: "Latour en Frank zaten er immers bij en die moesten we in de gaten houden." Vooruit, de Fransman Pierre Latour staat nog op 1'7" als twaalfde, maar Mathias Franck? De Zwitser is het nummer 26, op 11'20"..." Of Froome ziet spoken, of hij probeert er zelf nog maar enige vorm van spanning in te houden.



Want morgen, als de Tour de Alpen intrekt, dan gaat het helemaal "gevaarlijk" worden voor Froome. "Als je ziet hoe agressief er vandaag gefietst werd, dan wordt het zondag echt oppassen. Misschien wel de belangrijkste rit van deze Tour. Zeker met die riskante afdaling na de Mont du Chat richting Chambéry." Opgepast voor Latour en Franck, Froomey.