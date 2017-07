Lilian Calmejane wint in zijn eerste Tour meteen een rit: "Dit is echt ongelooflijk"

Thomas Lissens

8/07/17 - 17u46

© photo news.

In zijn achtste rit ooit in de Tour de France was het vandaag al prijs voor Lilian Calmejane. De 24-jarige renner van Direct-Energie won met overwicht aan het Station des Rousses na een hoogst vermakelijke rit door de Jura-streek. "Dit is een droom", aldus de jongste ritwinnaar in de Tour sinds Nairo Quintana in 2013.

"Nee, dit had ik echt niet verwacht", stak Lilian Calmejan val wal na zijn knappe ritzege. "In de laatste rechte lijn begon ik al een beetje te beseffen dat ik een rit in de Tour had gewonnen, maar natuurlijk is dit iets ongelooflijks. Zeker voor een Fransman."



"We rijden als ploeg al een hele Tour in het offensief en vandaag loont die aanvalslust ook. Ik had niet verwacht dat ik zo snel een rit zou kunnen winnen, maar ik voelde me echt goed en ben er dan ook vol voor gegaan. Voor de Tour had ik wat grappend gezegd dat ik een straffe Ronde van Frankrijk zou rijden. Dat klinkt misschien wat hautain, maar als ik zo'n uitspraken doe, komen ze ook wel vaak uit."



"Van dit scenario, alleen aankomen en mijn tijd kunnen nemen om te vieren, had ik nooit durven te dromen. Er werd vandaag vanaf de eerste kilometer vol gekoerst en ik denk dat de krampen die ik kreeg op de slotklim daar ook mee te maken hadden. Gelukkig kostten die krampen me niet de overwinning. Dit is fantastisch, een droom."