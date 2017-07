Franse chouchou Calmejane klimt ondanks krampen naar zege in achtste Tourrit, Froome behoudt het geel

Thomas Lissens

8/07/17 - 16u56

© rv.

Lilian Calmejane heeft op indrukwekkende wijze de achtste rit in de Tour gewonnen. De 24-jarige Franse chouchou van Direct-Energie reed als eerste over de streep aan het Station des Rousses, een skistation. De wielerfans kregen vandaag koers te zien vanaf de start tot de aankomst en bovendien eisten de Belgen een hoofdrol op. Greg Van Avermaet, Jan Bakelants en Serge Pauwels reden de hele koers voorin, maar op de slotklim moesten ze de rol één voor één. Chris Froome kwam alweer niet in de problemen en behoudt zijn gele trui.