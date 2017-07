LIVE: Zes renners, onder wie Van Avermaet en Bakelants, maken de sprong tot bij Pauwels en Barguil

Thomas Lissens

8/07/17 - 14u05

Tour de France Deze etappe is er eentje voor de durvers. De prachtige Jura is een streek die de guerillastrijders in het peloton altijd al geïnspireerd heeft. Het gaat van start tot aankomst bergop en bergaf, het wordt draaien en keren op smalle wegen om na een steile klim te finishen aan het Station des Rousses. De vrijbuiters in deze Tour hebben deze etappe met rood aangestipt.

67 km voor de streep - Van Avermaet krijgt zijn zin Greg Van Avermaet was de man bij BMC die moest meeglippen in de vlucht van de dag en dat lukte de olmpische kampioen ook. "Ik heb me eigenlijk al verveeld tot dusver", gaf Van Avermaet aan voor de microfoon van Sporza. "Vandaag wordt het eindelijk koers en ik wil inderdaad meespringen in de vroege vlucht. Hopelijk krijg ik wat Belgen mee, maar liefst geen mannen die me kunnen kloppen, natuurlijk."

72 km voor de streep - afdaling van 15 kilometer De kopgroep van acht kan eindelijk wat zuurstof in de longen pompen. Na de Col de la Joux en een kleine tussenklim wacht nu een afdaling van maar liefst vijftien kilometer. De mannen in het front: Pauwels, Bakelants, Barguil, Ulissi, Van Avermaet, Matthews, Burghardt en Trentin. Ook Jens Keukeleire probeert naar de kopgroep te rijden.

77 km voor de streep - Van Avermaet alweer met tussenoffensief Een groepje van vier renners lijkt de sprong te gaan maken naar Pauwels en Barguil. Onder hen Van Avermaet en Matthews, die allebei indruk maken. Ook Bakelants kan de aansluiting maken.

80 km voor de streep - Pauwels won nog nooit in de Tour Eerder dit jaar won Serge Pauwels de laaste rit en de eindstand in de Tour de Yorkshire, maar in de Tour kon de renner van Dimension Data nog niet vieren. Vorig jaar werd hij na Thomas De Gendt tweede in de rit met aankomst op de Mont Ventoux.

85 kilometer voor de streep - Pauwels voor geel? De voorsprong van Pauwels en Barguil bedraagt toch al bijna een minuut op de 48 achtervolgers. De renners van Dimension Data volgt op twee minuten van Chris Froome en mag dus voorlopig wel dromen van het geel. "Ik weet niet of Team Sky de gele trui wil weggeven", zei Pauwels voor de rit voor de microfoon van Sporza.

87 km voor de streep - verzorging voor Eisel Bernard Eisel (Dimension Data) ging tegen de grond in de bevoorradingszone en gaat langs bij de dokter. De Duitser liep schaafwonden op aan de hand en de heup. when you check out the latest perfume during a bike race #TDF2017 #itvtour pic.twitter.com/mmQeuZdqNo — WelshRacer (@Welshracer) 8 juli 2017

90 km voor de streep - Pauwels en Barguil gaan solo Ondertussen zijn Serge Pauwels en Warren Barguil op de Col de la Joux (derde categorie) weggereden uit de groep van zestien. Het duo heeft een voorgift van vijftien seconden.

98 km voor de streep - Zestien renners kunnen wegglippen Uit de omvangrijke kopgroep zijn dertien renners weggereden. Daarbij veel Belgen: Pauwels, Bakelants, Van Avermaet, Keukeleire, De Gendt. De andere avonturiers zijn Buchmann, Calmejane, Frank, Ten Dam, Bettiol, Valgren, Burghardt, Barguil, De Kort, Trentin en Schär. Zij hebben momenteel 40 seconden voorsprong op hun eerste achtervolgers en al 3'24'' op geme trui Chris Froome. Van Avermaet en De Gendt zitten mee in de kopgroep van zestien. © afp. © rv.

104 km voor de streep - Belgen gooien knuppel in het hoenderhok De groep van vijftig moet worden uitgedund en dat hebben de Belgen begrepen. Van Avermaet, Bakelants, Pauwels en De Gendt trekken in de aanval.

107 km voor de streep - Achtervolgende groep heeft groep van 4 te pakken We hebben nu een kopgroep van vijftig man in de achtste rit van de koers. De vier leiders werden tot de orde geroepen door een omvangrijk stel achtervolgers, met daarbij onder anderen de Belgen Pauwels, Bakelants, Gilbert, Keukeleire, Van Avermaet en De Gendt. 50-rider breakaway with 2min gap, with stage finishing on climb to Station des Rousses? Yes please. #TDF2017 pic.twitter.com/FoIiXLo7u0 — Neal Rogers (@nealrogers) 8 juli 2017

113 km voor de streep - Wellens in grupetto De rit van vandaag zou een etappe op maat van Tim Wellens moeten zijn, maar de renner van Lotto-Soudal lijkt niet zijn beste dag te hebben. Wellens zou al op bijna zeven minuten van de vier leiders volgen. In het groepje van de Limburgers zitten voorts snelle mannen als Démare, Groenewegen en Renshaw. Tim Wellens. © TDW.

118 km voor de streep - De Gendt probeert het nog een keer De vier vluchters - Frank, Ulissi, Burghardt en Lemoine - zien hun voorsprong steeds meer slinken en in de achtergrond probeert Thomas De Gendt een nieuwe aanval op het getouw te zetten. Hij krijgt flink wat renners mee in zijn zog, maar grote verschillen zijn er nog steeds niet.

122 km voor de streep - Sterke Naesen De tricolore trui van Oliver Naesen verschijnt regelmatig in beeld vandaag. De Belgische kampioen van AG2R-La Mondiale koerst alert in de voorposten van het peloton en probeert nog steeds mee te glippen in de ontsnapping van de dag. Déjà plus de 60km parcourus / Already more than 60km into the race #TDF2017 pic.twitter.com/0TKZNNqKNS — Le Tour de France (@LeTour) 8 juli 2017

128 km voor de streep - De kopgroep krijgt nog steeds geen vrijgeleide De vier leiders rijden op dit moment 30 seconden voor het peloton uit. Dat kloofje bedroeg een tijdje geleden bijna een minuut, maar ook deze vlucht krijgt voorlopig geen vrijgeleide. Te veel teams hebben hun zinnen gezet op de ontsnapping.

135 km voor de streep - Het blijft aanvallen regenen Na de tussensprint blijven de renners gewoon aanvallen. Een groepje met Chavanel van vier rijdt nu bijna twintig seconden voor het peloton uit. De namebn: Mathias Franck, Jasha Sütterlin, Marcus Burghardt en Cyril Lemoine. Belgisch kampioen Oliver Naesen probeerde even de sprong te maken, maar dat lukte niet.

141 km voor de streep - Greipel wint de sprint © rv. Ook André Greipel en Michael Matthews sprinten mee en zij zetten Kittel ook een hak. Greipel rijdt als eerste over de streep en pakt de twintig punten, terijl Matthews nipt tweede wordt en zeventien eenheden mag bijschrijven op zijn teller. Kittel werd derde, Démare was nergens te bespeuren. Greipel règle le sprint du peloton / Greipel wins the intermediate sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/Uxu2qakncu — Le Tour de France (@LeTour) 8 juli 2017

142 km voor de streep - Vermote alweer op kop Binnen ruim twee kilometer mogen de renners in Montrond sprinten om punten voor de groene trui. Arnaud Démare moest eerder berop al afhaken en dus zien ze bij Quick.Step-Floors hun kans schoon om de voorsprong van Kittel, op dit moment in het groen, nog wat te vergroten.

145 km voor de streep - Hergroepering Na het vermakelijke openingsuur van deze achtste rit zijn we terug bij af. Ook Pauwels en Chavanel konden niet ontsnappen en we kregen zonet een hergroepering. Wie waagt als volgende zijn kans?

150 km - De Gendt, Pauwels en Benoot Het minste wat je kan zeggen, is dat de Belgen zich vandaag tonen in de achtste Tourrit. Nadat Van Avermaet opnieuw werd gegrepen, proberen achtereenvolgens Benoot, De Gendt en Pauwels weg te geraken. Pauwels krijgt - alweer - Sylvain Chavanel mee in zijn zog.

155 km voor de streep - Greg en co trappen op hun adem Arnaud Démare moet al afhanken in het peloton en ondertussen worden Van Avermaet, Chavanel en Lutsenko weer bij de lurven gevat. Na 35 kilometer trappen al flink wat renners op hun adem en het zullen sterke renners zijn die een beslissend gat kunnen slaan in de prachtige Jura-streek. © afp. Greg Van Avermaet ging in het offensief. © rv. Sylvain Chavanel ressort du peloton, accompagné de Serge Pauwels.#TDF2017 pic.twitter.com/qBcVMPwDuB — deSperate (@TMBKA2_) 8 juli 2017 .@ArnaudDemare in difficulty / A. Demare en difficulté #GreenJersey pic.twitter.com/eqQUXcuJCW — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey) 8 juli 2017

160 km voor de streep - Louis Pasteur Dole, de startplaats van vandaag, is in Frankrijk vooral bekend als geboorteplaats van Louis Pasteur. De scheikundige en bioloog bedacht de pasteurisatietechniek en hij ontwikkelde een vaccin tegen hondsdolheid. Zijn huis kan nog steeds bezocht worden en de renners reden zonet voorbij een standbeeld van de Fransman. © rv.

165 km voor de streep - Trio lijkt vertrokken Na flink wat beulwerk hebben de drie vluchters nu een voorsprong van ruim 33 seconden op het peloton. Team Sky verschijnt ondertussen ook op de voorposten en de Britten laten het tempo licht zakken, wat erop wijst dat de ploeg van gele trui Chris Froome vrede neemt met de vluchters. © photo news.

170 km voor de streep - Gat wordt groter voor Greg en co Terwijl Thomas De Gendt voorlopig rustig de kat uit de boom kijkt in het peloton, groeit de voorgift van Van Avermaet en co wat. De drie vluchters rijden zich het snot voor de ogen om weg te geraken, maar enkele extra pionnen zouden wel welkom zijn. © getty.

175 km voor de streep - Van Avermaet probeert het! Chavanel en co konden niet vertrekken en daar maakt Greg Van Avermaet handig gebruik van. De olympische kampioen van BMC pakt uit met een stevige inspanning en enkel Chavanel kan in eerste instantie zijn wagonnetje aanpikken. Wat later maakt ook de Kazak Alexey Lutsenko (Astana) de sprong.

180 km - Het gaat ontzettend hard De renners beseffen duidelijk dat de ontsnapping vandaag weleens tot de streep zou kunnen dragen. Het temo ligt verschrikkelijk hoog in de beginfase en het is de Franse veteraan Sylvain Chavanel die nu een poging waagt. 'La Machine', die in 2010 aan het Station des Rousses het geel wist te pakken, krijgt Alberto Bettiol (Cannondale-DRAPAC), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) en Gianluca Brambilla (Quick.Step-Floors) mee in zijn zog.

187 km voor de streep - START! Het peloton heeft zich op gang getrokken in Dole en meteen barst de strijd los om mee te zitten in de vroege vlucht. Behalve Alexis Vuillermoz, die straks op enkele kilometers van zijn huis passeert, waagden ook Belgen als Pauwels, Benoot en Naesen hun kans, maar voorlopig konden er nog geen renners wegglippen.

Thuismatch voor Vuillermoz Alexis Vuillermoz komt vandaag op bekende wegen terecht. De Franse puncher van AG2R passeert in Saint-Claude op een kleine dertig kilometer van de aankomst door zijn geboortedorp. Benieuwd of het de springveer inspireert tot grootse daden. © photo news.

Terugkeer naar Dole Na 25 jaar afwezigheid keert de Tour terug naar Dole en dat mocht wat kosten. Het kleine stadje in de Jura (25.000 inwoners) betaalt 130.000 euro om als startplaats te mogen fungeren (dat is een stevige hap uit het beperkte budget). De helft van dat bedrag gaat naar ASO, de andere helft zijn de werkelijke kosten voor de organisatie. #TDF2017 3 climbs in today¿s stage that has almost no flat parts.

The summit of the final climb (Cat. 1) lies at 12km from the finish line. pic.twitter.com/MWMkuE8uoP — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Sat Jul 08 00:00:00 MEST 2017