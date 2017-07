"Drie uur slaap per nacht": onze videoman op bezoek bij de échte helden van de Tour

Mathieu Goedefroy

video Het Village de Départ is het epicentrum van de Tour de France. In dit heuse dorp - waar sponsoractiviteiten, signeersessies en zelfs een kapper te vinden zijn - halen fans en renners voor elke start hun hartje op. Maar iémand moet natuurlijk het hele dorp dagelijks afbreken en opbouwen op de volgende startplaats. Wij wilden wel eens weten hoe die titanenklus in zijn werk gaat. Onze videoman zocht en vond antwoorden bij de opbouw van de startplaats in Dole. Maak kennis met de échte helden van de Tour.

Verantwoordelijk voor zoveel handenarbeid is Yannick Goasduff, logistiek manager bij Tour-organisator ASO. "Rond 15 uur beginnen we meestal met de afbraak van het startdorp, om het vanaf 20 uur in de volgende stad op te bouwen", vertelt hij. "Dat duurt ongeveer zes uur, zodat de meeste van onze arbeiders pas tegen 02u 's morgens naar bed kunnen. De volgende dag begint de hele klus opnieuw van voor af aan. In totaal zijn er zo'n honderd mensen tegelijk aan de slag."



"Net als de sporters moeten we ook presteren, alleen doen we het in de schaduw", klinkt het bij de arbeiders zelf. "De Tour is nu anderhalve week ver, dus we beginnen stilaan de vermoeidheid te voelen", aldus heftruckchauffeur Romain. "Het is een ritme waar je in moet komen. Het is vooral belangrijk om je rustmomenten goed te gebruiken. Eer we 's nachts in ons hotel aankomen, hebben we maar drie-vier uur slaap meer te gaan. Het is dus zaak om je inspanningen goed te doseren als je dit tot 23 juli wil kunnen uithouden."