Kittel: "Echt, ik had er totaal geen idee van dat ik gewonnen had"

Door: redactie

7/07/17 - 21u09 Bron: Belga

© getty.

"Echt, ik had er totaal geen idee van dat ik gewonnen had", sprak Marcel Kittel na zijn twaalfde zege in de Tour de France. "Ik voelde dat het close was, dus probeerde ik me zo lang mogelijk te maken."

Kittel maakte in de sprint nochtans een kleine misrekening. "Ik zat in het wiel van Edvald Boasson Hagen en toen we uit de bocht kwamen, dacht ik dat er nog 200 meter te gaan was, maar het bleken er slechts 120, gelukkig was er op rechts nog een gaatje en kon ik hem passeren."



"Het was lang geleden dat Edvald zo close kwam in de sprint. Ook donderdag zag ik al dat hij snel was, maar toen zat zijn timing fout. Nu werd hij perfect gebracht door zijn team Dimension Data en sprintte hij echt rap. Na gisteren verbaasde zijn sprint van vandaag mij niet, maar het is wel een verrassing dat hij zo dicht eindigt. Dit was zeker de overwinning met het kleinste verschil in mijn carrière. Het is een verschil dat je echt niet kan zien met het blote oog. Ik ben er blij mee."



Kittel zit intussen al twaalf ritzeges in de Tour, evenveel als z'n landgenoot Erik Zabel. "Ik ben er echt trots op, maar zoals ik eerder al zei ben ik niet bezig met records. Ik sta nu gelijk met Erik en ik ben daar trots op, maar ik haal plezier uit de overwinningen zelf, de kick van het winnen, de teamgeest. Alles wat rond wielrennen hangt geeft me vreugde, niet die records. Ik ben vooral blij dat ik in goede vorm verkeer en dat ik vandaag zo'n mooie leadout had."