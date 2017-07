Boasson Hagen over millimetersprint: "Het was zó nipt. Ik had echt geen idee wie er als eerste over de streep kwam"

MH

Op een haar na, heet dat dan. Edvald Boasson Hagen werd vandaag op de streep geklopt door Marcel Kittel met een handvol millimeters. Het verschil was met het blote oog haast niet waar te nemen. "Het was zó nipt", klonk het na afloop bij de 30-jarige Noor van Dimension Data. "Ik had echt geen idee of ik nu voor of achter hem finishte."



Met Mark Cavendish verloor zijn team eerder deze week een belangrijke pion. "Natuurlijk is het jammer dat iemand als Mark verstek moet geven voor het vervolg van de Tour, maar we blijven ons best doen. Ik denk dat het team toonde dat we ons mannetje kunnen staan. Ze hielpen me goed, daar ben ik ze heel dankbaar voor."