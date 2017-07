Kittel blijft Boasson Hagen ternauwernood voor en vervolledigt zo zijn drieluik in de Tour

Dries Mombert

Tour de France Na zes ritten in deze Ronde van Frankrijk blijft Marcel Kittel dé koning van de sprint. De Duitser van Quick.Step-Floors haalde het met enkele millimeters van een verrassende Boasson Hagen. Terwijl een finishfoto uitsluitsel bracht over Kittels derde etappezege, kwam groene trui Arnaud Démare er vandaag niet aan te pas. Michael Matthews werd derde, Chris Froome blijft leider.

Bekend koersrecept met traditionele wielerlanden op kop

Met nog maar eens een biljartvlakke etappe van meer dan 200 kilometer stond een nieuwe massasprint vandaag in de sterren geschreven. Gezien het stilaan bekende koersrecept van deze Tour vertrokken de vier vluchters van de dag opnieuw vanaf de officiële start. Het peloton reageerde alweer ongeïnteresseerd en zo was de gebruikelijke ontsnapping meteen vertrokken.



Door de samentroeping van twee Fransen, een Nederlander en een Italiaan tekenden de traditionele wielerlanden present voor het leiderskwartet. Dylan van Baarle (Cannondale), Maxime Bouet (Fortuneo), Yohann Gène (Direct Energie) en Manuele Mori (UAE) kleurden de spits van de wedstrijd, maar fietsten tegen de verenigde krachten van Quick.Step-Floors en Lotto-Soudal nooit meer dan vier minuten voorsprong bij elkaar.



In de aanloop naar de tussensprint besloot Marcel Kittel opvallend genoeg om zich niet te mengen in de debatten om de groene punten. De Duitse spurtbom stuurde luitenant Zdenek Stybar naar voor om de honours waar te nemen en die zag even later Sonny Colbrelli een bescheiden zaakje doen in de strijd om groen.