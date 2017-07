"Grote, dikke sprinters": de lapsus van Froome die op de lachspieren werkt (vooral ook bij hemzelf)

TL

7/07/17 - 10u54 Bron: TV2 Sports

© kos.

video Voorlopig is er geen vuiltje aan de lucht voor Chris Froome. De 32-jarige Britse Tourfavoriet rijdt al rond in de gele trui en zijn concurrenten volgen al op redelijke afstand. En dan mag het niet verbazen dat de kopman van Team Sky er dezer dagen iets meer ontspannen bijloopt in Frankrijk.