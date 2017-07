In Luik beloonde ze 'haar' Marcel met innige zoen, nu vierde Tess zelf een feestje: "We voelen elkaar goed aan"

Joeri De Knop

Ontlading ook in Ootmarsum (Twente) gisteren, thuis bij Tess von Piekartz (24). De ravissante Nederlandse volleybalster bouwde met de familie spontaan een feestje na de tweede Tourritzege van haar grote liefde. En zeggen dat de koers haar vroeger bitter weinig kon schelen.

"Voor ik Marcel leerde kennen was ik eigenlijk niet echt geïnteresseerd in de koers. Ik had er ook totaal geen kaas van gegeten. In de periode van de Tour stond bij mijn ouders de tv wel op, maar zelf keek ik amper. Dat is de laatste jaren veranderd. Marcel gaf me een spoedcursus koers en legde me uitvoerig uit hoe alles precies in zijn werk gaat. Nu ben ik mee!"



We zagen je de voorbije dagen en weken meermaals postvatten aan de teambus. Voor een innige zoen of knuffel, of een snelle portie peptalk. Dat zal Marcel deugd hebben gedaan.

"Nou, eigenlijk ben ik er niet zó vaak, hoor. Daar heeft mijn volleybalcarrière uiteraard mee te maken (Tess is veertigvoudig international, speelde zes jaar als spelverdeelster in Duitsland en is nu actief bij het Zwitserse Sm'Aesch Pfeffingen, red.). Onze seizoenen overlappen elkaar voor een stuk. Nu heb ik 'vrij', waardoor ik de slotdag van de Ster ZLM Toer kon meemaken en ik ook aanwezig was bij de Grand Départ van de Tour in Düsseldorf. Maar sinds dinsdagavond ben ik terug in Nederland."



Hoe heb je de finale gisteren beleefd?

"De zenuwen gierden me door de keel. Maar hij kwam er geweldig uit, totaal bevrijd op links terwijl Démare en alle andere concurrenten voor rechts kozen. Toen hij over de streep kwam, zijn we met z'n allen in het rond beginnen te springen."