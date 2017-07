Op bezoek bij de podiummissen: "Tour is ook voor ons vermoeiend"

Door: Mathieu Goedefroy

7/07/17 - 10u00

© HLN.

video

Waar de koers is, daar zijn ereplaatsen, en waar ereplaatsen zijn, daar zijn podiummeisjes. Het is in de Tour de France niet anders. Sinds jaar en dag delen rasechte beautés na elke rit de truien uit, maar is dat de enige opdracht in hun takenpakket? Onze videoman kreeg de wel erg ondankbare taak om een repetitie van de podiummissen bij te wonen. "Geloof het of niet: de Tour is ook voor ons vermoeiend", klonk het bij de ravissante dames.