Flink geklopte Greipel heeft boodschap voor fans: "Alsjeblieft, ga niet te ver over de nadars hangen"

6/07/17

TOUR DE FRANCE Na twee tweede plaatsen (één na de diskwalificatie door Peter Sagan) moest André Greipel donderdag vrede nemen met een derde stek. "Marcel Kittel was gewoon een heel pak sneller", moest de kopman van Lotto Soudal toegeven.

Jürgen Roelandts reed lek in het slot en dat kostte hem krachten. Een perfecte leadout kon hij dus niet doen. Dat beaamde manager Marc Sergeant. "Jürgen zette Greipel af in de laatste bocht, had hij nog wat in de tank gehad, dan had hij misschien nog eens kunnen versnellen. Maar ik wil het goede uit deze sprint onthouden. André wachtte niet af, ging zelf aan en dat is het verschil met de andere sprints. We worden derde, maar vrijdag is er een nieuwe kans."

"Marcel reed 10 kilometer per uur sneller", vertelde Greipel. "Hij vloog ons echt voorbij. Ik moet de ploeg bedanken omdat ze me zo hard gesteund hebben. Ze geloven in mij en hebben hun werk super gedaan. Helaas zijn er twee sprinters sneller dan ik. Al moet ik wel een beetje tevreden zijn. Ik heb mijn sprint gereden en ben op mijn waarde geklopt."



Greipel had ook nog een boodschap voor de toeschouwers: "Alsjeblieft: ga niet te ver over de nadars hangen. Ik ben in de laatste vijf kilometer een keer of drie in contact gekomen met een fan. Dat doet pijn. En één keer schoof mijn voorwiel bijna weg. Ik mag van geluk spreken dat ik niet viel. Het was af en toe met de ogen dicht rijden, dus alsjeblief, let op."