LIVE: Vroege vluchters vanaf de start vertrokken, straks zijn de sprinters weer aan zet

7/07/17 - 12u00

Tour de France Vandaag staat in de Tour opnieuw een lange etappe op het programma en dan is het altijd uitkijken naar een gevaarlijke vroege vlucht. Richting Nuits-Saint-Georges trekt de karavaan door de beroemde wijngaarden van de Bourgogne. De laatste 40 kilometer rijden de renners een lus, waar aanvallers de sprinters opnieuw een hak kunnen zetten. Als het toch op een sprint uitdraait, wordt het afwachten wie Marcel Kittel van een derde ritzege zal kunnen houden.

Geen Wanty-Groupe Gobert vooraan Na meer dan 700 kilometers in de aanval nemen de trawanten van Hilaire van der Schueren bij Wanty-Groupe Gobert vandaag een snipperdag. "We hebben ons al vaak getoond in deze Tour de France. Het was gisteren vrij stil aan tafel, de jongens zijn moe en vandaag heb ik mijn renners verboden om mee te gaan in de ontsnapping. We reden al 783 km in de aanval met ons team, we kregen al de nodige publiciteit voor ons team", zegt de ouderdomsdeken onder de ploegleiders. Lees ook Backaert weer mee in vlucht: "Niemand was aangewezen om mee te gaan"

"Gisteren was het echt een zware etappe, je voelt dat de hitte op je lichaam slaat. Ik voelde me niet al te fris vanmorgen en hoop dat het vandaag beter gaat in de rit. Het grote doel is nog altijd een ritzege met André Greipel en we geloven in hem. Hij maakt in Nuits-Saint-Georges zeker kans op de overwinning." Tiesj Benoot over de temperaturen in Frankrijk

'Jule' kwijt zich opnieuw van zijn taak Uiteraard zien we weer Julien Vermote aan de kop van het peloton verschijnen. De kilometervreter van Quick.Step-Floors mag voor de zoveelste dag aan de bak om de vlucht onder controle te houden. Everytime Marcel Kittel (QST) won more than one stage on a single #TDF, he made it up to 4 ¿¿¿¿¿¿¿¿ (2013, 2014).#TDF2017 #TDFdata https://t.co/s6vv94kMz7 — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Nog 200 kilometer De koerssituatie ligt na een vijftiental kilometer helemaal in zijn plooi. Het vluchterkwartet heeft een voorsprong van 3'30" op het peloton.

Landgoederen en kastelen De renners rijden door een van de typisch Franse streken. Van de Champage gaat het vandaag naar de Bourgogne, met om de haverklap een adembenemend landgoed. Ideale dag dus voor mooie plaatjes. © reuters.

Vlucht van de dag vertrokken In het peloton wordt meteen barrage gemaakt. De vier aanvallers krijgen zo net als gisteren direct een vrijgeleide. De namen: Dylan van Baarle (Cannondale), Yohann Gee (Direct Energie), Maxime Bouet (Fortuneo) en Manuele Mori (UAE). Le départ est donné, Van Baarle, Mori, Bouet et Gene à l'avant / Stage 7 is on, Van Baarle, Mori, Bouet and Gene attacked #TDF2017 pic.twitter.com/VWMpGqbY0Z — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Officiële start De renners zijn vertrokken voor hun 212 kilometer naar Nuits-Saint-Georges en meteen flitst een viertal renners weg. We zien onder meer Van Baarle wegrijden.

Troyes: geboorteplaats broertjes Simon Troyes is niet alleen de geboortestad van Paus Urbanus IV, maar ook van de koersende broers Simon: Jérôme, Régis, Pascal en François. Net zoals Nevele in België de Planckaerts huist, doet Troyes dus hetzelfde in Frankrijk met de broertjes Simon.



Jérôme Simon (56) reed acht keer de Tour, waarvan die van 1988 voor hem de meest succesvolle was. Hij won de 9de rit van Nancy naar Straatsburg en pakte in Parijs de prijs van de strijdlust. Ook twee anderen scoorden in hun favoriete grote ronde: Régis (59) in 1985, Pascal (60) in 1982. François, de jongste (49) van het kwartet, slaagde daar niet in, maar met zeges in de Giro (1992), Parijs-Nice, de Dauphiné en het Frans kampioenschap mag hij zeker op een even mooie erelijst als zijn oudere broers terugblikken #TDF2017 stage 7 profile:

☀️ Weather#GoTeamSky pic.twitter.com/I9A0vpwAIn — Team Sky (@TeamSky) July 7, 2017 Concentration avant le départ / focused on today's stage.#TDF2017 pic.twitter.com/wfpSs8JjvT — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Zo vlak als een biljart Met amper één col van 4e categorie en weinig hoogtemeters staan we in navolging van de etappe van gisteren opnieuw voor een zo goed als vlakke etappe. Naar alle waarschijnlijkheid komen de sprinters dus straks in Nuit-Saint-Georges weer aan hun trekken. Kan Kittel zijn triplet voltooien? Of springt Démare naar zijn tweede?