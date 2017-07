LIVE: Vroege vluchters vanaf de start vertrokken, krijgen we dan toch waaiers te zien?

Dries Mombert

7/07/17 - 15u00

Tour de France Vandaag staat in de Tour opnieuw een lange etappe op het programma en dan is het altijd uitkijken naar een gevaarlijke vroege vlucht. Richting Nuits-Saint-Georges trekt de karavaan door de beroemde wijngaarden van de Bourgogne. De laatste 40 kilometer rijden de renners een lus, waar aanvallers de sprinters opnieuw een hak kunnen zetten. Als het toch op een sprint uitdraait, wordt het afwachten wie Marcel Kittel van een derde ritzege zal kunnen houden.

Moyenne: 41,4 km/u Ondanks de warmte gaat het opnieuw behoorlijk vooruit. Na bijna drie uur wedstrijd klokken de renners voorlopig af op een gemiddelde snelheid van 41,4 km/u.

Tussensprint in aantocht Met nog een tiental kilometer voor de boeg komen we stilaan in de buurt van de tussensprint van de dag. Welke kandidaat voor de groene trui boekt straks het beste zaakje? The battle for the #MaillotVertSkoda continues on stage 7 on the way to Nuits-Saint-Georges. #TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/IjayBnCNVQ — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Maxime Bouet De 30-jarige Maxime Bouet kent u ongetwijfeld nog van zijn passage bij Etixx-Quick Step in 2015 en 2016. Ondertussenn rijdt de Fransman met Fortuneo opnieuw voor een ploeg uit eigen land.



Bouet is dit jaar aan zijn zesde Tour uit zijn carrère bezig, maar raakte nooit verder dan een 54e plaats in de eindnotering. © photo news.

Nog 125 kilometer Alvorens we onze laatste vluchter iets uitgebreider voorstellen, nog even blikken naar de wedstrijdsituatie. Met nog 125 kilometer voor de kiezen hebben onze vluchters een voorsprog van 2'27".

Manuele Mori Met Manuele Mori heeft United Arab Emirates ook nog eens een renner mee in de ontsnapping van de dag. De 36-jarige boezemvriend van Diego Ulissi heeft in zijn hele profcarrière enkel kunnen vieren in de Japan Cup.



Vader Primo Mori gaf zijn zoon nochtans het goede voorbeeld door in 1970 een etappe te winnen in een Tour die toen voor de tweede maal gewonnen werd door Eddy Merckx. © TDW.

Dylan van Baarle Met Dylan van Baarle zien we vandaag een weerkerend gezicht in de spits van de wedstrijd. Eergisteren kleurde de Nederlander van Cannondale de ontsnapping met Philippe Gilbert, Jan Bakelants en Thomas De Gendt.



De 25-jarige Van Baarle rijdt zijn derde Tour en kende zijn opleiding bij de continentale vleugel van Rabobank. De hardrijder komt vooral op Belgische wegen uit de verf met een 6e en 4e plaats in de Ronde van Vlaanderen in 2016 en 2017. © afp.

Peuzelende Quintana In het peloton gaat het er gezapig aan toe. Nairo Quintana laat zich even uitzakken om een banaan bij de ploegwagen op te halen. Kan de Colombiaan nog voor vuurwerk zorgen in deze Tour? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ @NairoQuinCo #TDF2017 pic.twitter.com/eXxVkycZfe — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Yohann Gène Tijdens deze rustige fase in de wedstrijd kunnen we even de vluchters onder de loep nemen. Yohann Gène komt als eerste aan de beurt. De 36-jarige renners van Direct Energie is aan zijn zevende Ronde van Frankrijk toe en was destijds in 2005 een van de eerste kleurlingen in het peloton. © afp.

Retro: Freddy Maertens Ondertussen belanden we in het departement Côte d'Or. Het is voor het eerst in de lange geschiedenis van de Tour dat het circus er in Nuits-Saint-Georges zijn tenten opslaat. Maar het dorpje - ook bekend van de druivenrassen Chardonnay en Pinot Noir - fungeerde wel al twee keer als aankomstplaats in Parijs-Nice.



Zes jaar geleden klopte Matthew Goss er Heinrich Haussler in een massasprint, in 1977 pakte Freddy Maertens er ritwinst. Maertens domineerde dat jaar trouwens de hele rittenkoers. In de regenboogtrui won hij zomaar vijf etappes en het eindklassement van de Koers naar de Zon, voor Gerrie Knetemann en Jean-Luc Vandenbroucke

Zigge Zagge Kittel De hamvraag van de dag is of Marcel Kittel straks zijn triplet kan vervolledigen met een nieuwe sprintzege. De Duitser mocht gisteravond nog eens uitgebreid klinken met de ploegmaats en dat ging zo: .@marcelkittel was again MC as he celebrated together with the team another fine victory at #TDF2017. #ZiggaZaggaZiggaZagga ¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/YtqAwpXdLR — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Nog 150 kilometer Tussendoor nog even blikken op de koerssituatie, die grotendeels blijft vastliggen. Van Baarle, Gene, Mori en Bouet blijven een dikke twee minuten voorop rijden. Mori (UAD), Gene (DEN), Van Baarle (CDT) & Bouet (TFO)'s lead over the Peloton hasn't even reached 4'.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/YvWaxSnQtu — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Akkefietje tussen Bouhanni en Guarnieri Ook gisteren was het weer kamikazewerk tijdens de sprint. Zo dook Arnaud Démare in een piepklein gaatje en kreeg FDJ-ploegmaat Guarnieri het in de voorbereiding van de sprint aan de stok met Cofidis-sprinter Nacer Bouhanni.



Guarnieri noemde Bouhanni 'een idioot' en dat viel niet in goede aarde. De Italiaan verexcuseerde zich later op de avond wel op Twitter. Bouhanni is trouwens aan de beste Tour uit zijn carrière bezig. Zijn eerdere twee deelnames strandden telkens een stille dood met een vroege opgave. 1ère échappée sur le Tour depuis 2012 pour @BOUETMAXIME ! / 1st Tour de France breakaway since 2012 for Bouet ! #TDF2017 pic.twitter.com/C0VssK9UPg — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017 © photo news.

FDJ en Lotto zetten ook een mannetje bij Rudy Molard en Lars Bak laten Vermote niet in de steek. De twee collega-knechten steken een handje toe in de achtervolging op de koplopers. Hun voorsprong: 2'40".

Nog 175 kilometer De voorsprong van het leiderskwartet schommelt rond de drie minuten. Het peloton laat de vluchters dus niet al te ver wegrijden. © belga.

Ook Frederik Backaert bleeft lastige dagen Ik voelde al meteen na de aankomst dat ik niet al te best was", vertelde Backaert aan de teambus. "Ik zag ook zeer bleek en dan weet ik meteen hoe laat het is. Het is niet dat ik verbrand ben door de zon, maar ik ben gewoon 'een beetje gepakt van de hitte' en van de inspanning.



"Gisteravond was ik maar zwakjes, maar ik ben goed geholpen door de verzorgers. Als je zo'n beetje K.O. in je bed ligt, komen ze dingen naar jou brengen. Ik ben echt wel in de watten gelegd en voel me nu weer beter. Nu doe ik het een paar dagen rustig aan." © anp.

Zieke Le Gac blijft volharden Ook pechvogel en rode lantaarn Olivier Le Gac is vandaag opnieuw gestart. De Fransman van FDJ kampt al sinds de Tourstart in Düsseldorf met ziekteverschijnselen, maar het gaat dagelijks beter. "Ik hoop binnenkort mijn goede benen terug te vinden." Ben over het parcours aan t fietsen. Iets meer wind dan gisteren, soms beetje in de zij. (Een sprankje hoop, voor de vorm.) — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) Dit is op 37 km van de streep. Dorpje uit, paar kilometer windkracht 3 a 4 op de kant. Wordt een nerveuze etappe. pic.twitter.com/HMQu8lYNp1 — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld)

Geen Wanty-Groupe Gobert vooraan Na meer dan 700 kilometers in de aanval nemen de trawanten van Hilaire van der Schueren bij Wanty-Groupe Gobert vandaag een snipperdag. "We hebben ons al vaak getoond in deze Tour de France. Het was gisteren vrij stil aan tafel, de jongens zijn moe en vandaag heb ik mijn renners verboden om mee te gaan in de ontsnapping. We reden al 783 km in de aanval met ons team, we kregen al de nodige publiciteit voor ons team", zegt de ouderdomsdeken onder de ploegleiders. "Gisteren was het echt een zware etappe, je voelt dat de hitte op je lichaam slaat. Ik voelde me niet al te fris vanmorgen en hoop dat het vandaag beter gaat in de rit. Het grote doel is nog altijd een ritzege met André Greipel en we geloven in hem. Hij maakt in Nuits-Saint-Georges zeker kans op de overwinning." Tiesj Benoot over de temperaturen in Frankrijk

'Jule' kwijt zich opnieuw van zijn taak Uiteraard zien we weer Julien Vermote aan de kop van het peloton verschijnen. De kilometervreter van Quick.Step-Floors mag voor de zoveelste dag aan de bak om de vlucht onder controle te houden. Everytime Marcel Kittel (QST) won more than one stage on a single #TDF, he made it up to 4 ¿¿¿¿¿¿¿¿ (2013, 2014).#TDF2017 #TDFdata https://t.co/s6vv94kMz7 — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Nog 200 kilometer De koerssituatie ligt na een vijftiental kilometer helemaal in zijn plooi. Het vluchterkwartet heeft een voorsprong van 3'30" op het peloton. © belga.

Landgoederen en kastelen De renners rijden door een van de typisch Franse streken. Van de Champage gaat het vandaag naar de Bourgogne, met om de haverklap een adembenemend landgoed. Ideale dag dus voor mooie plaatjes. © reuters.

Vlucht van de dag vertrokken In het peloton wordt meteen barrage gemaakt. De vier aanvallers krijgen zo net als gisteren direct een vrijgeleide. De namen: Dylan van Baarle (Cannondale), Yohann Gee (Direct Energie), Maxime Bouet (Fortuneo) en Manuele Mori (UAE). Le départ est donné, Van Baarle, Mori, Bouet et Gene à l'avant / Stage 7 is on, Van Baarle, Mori, Bouet and Gene attacked #TDF2017 pic.twitter.com/VWMpGqbY0Z — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Officiële start De renners zijn vertrokken voor hun 212 kilometer naar Nuits-Saint-Georges en meteen flitst een viertal renners weg. We zien onder meer Van Baarle wegrijden.

Troyes: geboorteplaats broertjes Simon Troyes is niet alleen de geboortestad van Paus Urbanus IV, maar ook van de koersende broers Simon: Jérôme, Régis, Pascal en François. Net zoals Nevele in België de Planckaerts huist, doet Troyes dus hetzelfde in Frankrijk met de broertjes Simon.



Jérôme Simon (56) reed acht keer de Tour, waarvan die van 1988 voor hem de meest succesvolle was. Hij won de 9de rit van Nancy naar Straatsburg en pakte in Parijs de prijs van de strijdlust. Ook twee anderen scoorden in hun favoriete grote ronde: Régis (59) in 1985, Pascal (60) in 1982. François, de jongste (49) van het kwartet, slaagde daar niet in, maar met zeges in de Giro (1992), Parijs-Nice, de Dauphiné en het Frans kampioenschap mag hij zeker op een even mooie erelijst als zijn oudere broers terugblikken #TDF2017 stage 7 profile:

213.5km

11:20 UK

16:25 UK

⛰ 1x Cat 4

Live on @Eurosport_UK / ITV4

☀️ Weather#GoTeamSky pic.twitter.com/I9A0vpwAIn — Team Sky (@TeamSky) July 7, 2017 Concentration avant le départ / focused on today's stage.#TDF2017 pic.twitter.com/wfpSs8JjvT — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Zo vlak als een biljart Met amper één col van 4e categorie en weinig hoogtemeters staan we in navolging van de etappe van gisteren opnieuw voor een zo goed als vlakke etappe. Naar alle waarschijnlijkheid komen de sprinters dus straks in Nuit-Saint-Georges weer aan hun trekken. Kan Kittel zijn triplet voltooien? Of springt Démare naar zijn tweede?