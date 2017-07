Herbeleef hoe Kittel naar derde zege snelt en Boasson Hagen met een handvol millimeters klopt

Dries Mombert

Tour de France Vandaag staat in de Tour opnieuw een lange etappe op het programma en dan is het altijd uitkijken naar een gevaarlijke vroege vlucht. Richting Nuits-Saint-Georges trekt de karavaan door de beroemde wijngaarden van de Bourgogne. De laatste 40 kilometer rijden de renners een lus, waar aanvallers de sprinters opnieuw een hak kunnen zetten. Als het toch op een sprint uitdraait, wordt het afwachten wie Marcel Kittel van een derde ritzege zal kunnen houden.

Boasson Hagen of Kittel? In een prangende sprint lijkt Kittel net te laat te komen om Boasson Hagen van de zege te houden. Het wordt wachten op de finishfoto. De finishfoto. Met miniem verschil boekt Marcel Kittel zijn derde ritzege in deze Tour. Boasson Hagen wordt tweede. #TDF2017 pic.twitter.com/Ab1KbxNExz — NOS Sport (@NOSsport) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017 © belga.

Nog 1 kilometer We krijgen een koninklijke massasprint. Quick.Step heeft de perfecte lead-out te pakken. De beren zijn los.

Nog 2 kilometer FDJ heeft zij treintje op de rails. Kittel wordt uitstekend uit de wind gehouden door Sabatini en Trentin.

Nog 3 kilometer Démare en Bouhanni komen ei zo na ten val. Krijgen we opnieuw een turbulente sprint? Het ziet ernaar uit.

Nog 4 kilometer Met een snelheid van boven de 60 km/u gaat het in een rotvaart naar Nuits-Saint-Georges. © TDW.

Nog 5 kilometer De sprintersfestiviteiten kunnen beginnen. In een langgerekt peloton is het nu mannetjes zoeken.

Van Baarle heeft 'm te pakken Dylan van Baarle heeft de prijs van de strijdlust gekregen. Ondertussen schudden de vier koplopers elkaar de hand. Het peloton peuzelt hen met huid en haar op. L'échappée est presque reprise par le peloton ! / The breakaway is almost caught #TDF2017 pic.twitter.com/zdfGQA30oR — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Vluchters zo goed als gegrepen Het viertal vooraan mag een kruis maken over een aanvalstocht van iets meer dan 200 kilometer. Mori haalt ondertussen nog alles uit de kast om de prijs van de strijdlust in de wacht te slepen.

Nog 10 kilometer Op vrij vlakke en slingerende wegen is de voorsprong van de koplopers gezakt onder de 20 seconden. Het peloton is in aantocht.

Van Baarle driehonderd kilometer in de aanval Dylan van Baarle heeft intussen de kaap van 300 aanvalskilomters gerond. De Nederlander moet enkel Frederik Backaert laten voorgaan in het aantal kilometer aan de kop van de wedstrijd. Onze landgenoot van Wanty-Groupe Gobert knalde 391 kilometer in de aanval.

Gilbert voor Kittel Gilbert plooit zich over zijn guidon. Kan Kittel straks zijn hattrick in de Tour vervolledigen?

Nog 15 kilometer Manuele Mori zet zich nog eens recht. De kopgroep blijft 45 seconden voor het peloton bengelen. De zoektocht naar de ideale positie in het peloton wordt stilaan ingezet. The peloton got nervous through the wind (18 km/h) and many teams decided to take the front positions.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/cRawcuqdXs — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Nog 20 kilometer Opnieuw dreigt het waaieralarm even af te gaan. Tony Martin zet zich aan de kop van het peloton, maar niemand gaat in op de avances van de Duitser. De voorsprong van de kopgroep: 20 seconden.

Nog 25 kilometer Het peloton speelt een kat-en-muisspelletje met de vluchters. De voorsprong blijft schommelen rond de halve minuut. Stilte voor de finale storm in Nuits-Saint-Georges? Le rythme est élevé, l'avance des échappés fond / The pace is high, the break loses a lot of time #TDF2017 pic.twitter.com/3fOz16qzXD — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Compact peloton We mogen de hoop op waaiers stilaan opbergen. Het peloton blijft compact samenrijden en dat speelt in de kaart van een nieuwe massasprint.

Langgerekte staart De staart van het peloton begint steeds langgerekter te worden. Rafal Majka bengelt in het gezelschap van Thomas Voeckler achterin.

Wapenstilstand Hoewel de voorsprong van de kopgroep onder de minuut duikelt, blijft de wapenstilstand voorlopig van kracht in het peloton. Geen enkele ploeg durft het volle initiatief te nemen om de boel in waaier te trekken. Out our back window at the finish pic.twitter.com/zPIAkQtd8K — Robbie McEwen (@mcewenrobbie)

Hoog tempo Het tempo ligt al een aantal kilometer vrij hoog. De voorsprong van de vluchters is ondertussen gedaald tot 1'20". Straks draaien we op naar een open strook met zijwind. Wie opent straks het waaierfestijn?

Nog 50 kilometer: situatie De renners zijn intussen toe aan het laatste kwart van de wedstrijd. Het kwartet vooraan leidt nog steeds de dans met een voorgift van 2'20". Zo meteen komen we in een open vlakte terecht. © afp.

Trek-Segafredo trekt naar het front Ook Trek wil zich niet laten verrassen door het waaiergevaar. De ploegmakkers van Alberto Contador melden zich nadrukkelijk in de voorwacht van het peloton.

Nog even geduld De renners bevinden zich nog even op een plateau, maar na de afdaling zou het wel eens van dattum kunnen zijn. Het waaieralarm schalt doorheen het peloton. © photo news.

Côte d'Urcy De koplopers vechten een robbertje uit om de bergpunten. In een prangend sprintje tussen Manuele Mori en Maxime Bouet is het de laatste die aan het langste eind trekt. De Fransman mag één puntje bijschrijven op zijn bergrpijsconto. 1 point de la montagne pour @MAXIMEBOUET / Bouet takes 1 KOM point #TDF2017 pic.twitter.com/Z4Mi0HDNoy — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Monsieur McEwen voorspelt Volgens Robbie McEwen krijgen we haast zeker waaiers na de Côte d'Urcy. Benieuwd of we straks daadwerkelijk spektakel krijgen tijdens de laatste vijftig kilometer.

Nog 75 kilometer Met de Côte d'Urcy in zicht en eventuele waaiers in aantocht blikken we nog eens op de koerssituatie. Vier vluchters (Van Baarle, Bouet, Gène en Mori) hebben nog 2'39" op het peloton. #TDF2017: Wind is picking up + changing directions over in final 75KM. Which means positioning becomes more important + nerves increase. — Cannondale-Drapac (@Ride_Argyle) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Roglic ligt er opnieuw bij Het is voorlopig niet het dagje van Primoz Roglic. De Sloveen gaat opnieuw tegen de grond en moet met een bloedende knie verder. Ondertussen nestelt de blauwe brigade van Quick.Step-Floors zich in de spits van het peloton. Le vent souffle, risque de bordures / Strong wind, echelons might appear #TDF2017 pic.twitter.com/6pAMlVmaaC — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Nervositeit stijgt Met ook nog de Côte d'Urcy op het menu en de lichte ongerustheid in het peloton rond mogelijke waaiers, wordt het een nerveuze bedoening. Ondertussen krimpt de voorsprong van de vluchters opnieuw naar 2'34".

Wind De wind staat iets strakker dan de afgelopen dagen en de mogelijkheid op waaiers bestaat. Lotto-Soudal en Sky begeven zich alvast alert naar de kop van het peloton. Seems to be enough wind to get some echelons going. Sagan is missing though. #tb #TDF2016



Val Roglic Primoz Roglic kust onderwijl even het asfalt. De Sloveense ex-schansspringer kan na een kort oponthoud zonder problemen zijn tocht verderzetten.

De Seine Het pak is in de buurt van de bronnen van de Seine en rijdt zo dadelijk ook over de Franse waterloop. De volgende keer dat de rivier deze Ronde van Frankrijk kruist, is binnen twee weken in Parijs. Dan zijn we 2368 kilometer verder. © afp.

Nog 100 kilometer Even voorbij halfweg blijven we met het kwartet vooraan op pad. Hun voorsprong was lichtjes gedaald door het werk van de sprintersploegen in de aanloop naar de tussenspurt, maar de voorgift stijgt nu opnieuw boven de twee minuten.

Tussensprint peloton: geen Kittel Opvallend move van Quick.Step bij de tussensprint. Kittel laat de debatten volledig aan zich voorbijgaan en stuurt met Stybar een pionnetje mee in het gewoel om de groene punten. Sonny Colbrelli komt als eerste van het peloton door, voor Kristoff en Greipel. Démare werd vierde, Stybar vijfde. M. Mori wins the sprint without fighting / M. Mori remporte le sprint sans vraiment batailler

¿¿ 2¿0¿ pts ¿¿¿¿¿#GreenJersey #TDF2017 pic.twitter.com/q1HHMxF2qX — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017 Sonny Colbrelli règle le sprint du peloton / wins the peloton's sprint #TDF2017 pic.twitter.com/qhKFRI12GC — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Tussensprint vluchters Bouet schiet als eerste weg, maar leidt op die manier de sprint perfect in voor Manuele Mori. De Italiaan van UAE mag zo 20 punten achter zijn naam wegvinken. Ook de bijhorende cheque van 1500 euro is voor Mori. A l'approche du sprint intermédiaire, le rythme est calme / Slow pace with 5km before the intermediate sprint #TDF2017 pic.twitter.com/ZdAnrcChkY — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Moyenne: 41,4 km/u Ondanks de warmte gaat het opnieuw behoorlijk vooruit. Na bijna drie uur wedstrijd klokken de renners voorlopig af op een gemiddelde snelheid van 41,4 km/u.

Tussensprint in aantocht Met nog een tiental kilometer voor de boeg komen we stilaan in de buurt van de tussensprint van de dag. Welke kandidaat voor de groene trui boekt straks het beste zaakje? The battle for the #MaillotVertSkoda continues on stage 7 on the way to Nuits-Saint-Georges. #TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/IjayBnCNVQ — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Maxime Bouet De 30-jarige Maxime Bouet kent u ongetwijfeld nog van zijn passage bij Etixx-Quick Step in 2015 en 2016. Ondertussenn rijdt de Fransman met Fortuneo opnieuw voor een ploeg uit eigen land.



Bouet is dit jaar aan zijn zesde Tour uit zijn carrère bezig, maar raakte nooit verder dan een 54e plaats in de eindnotering. © photo news.

Nog 125 kilometer Alvorens we onze laatste vluchter iets uitgebreider voorstellen, nog even blikken naar de wedstrijdsituatie. Met nog 125 kilometer voor de kiezen hebben onze vluchters een voorsprog van 2'27".

Manuele Mori Met Manuele Mori heeft United Arab Emirates ook nog eens een renner mee in de ontsnapping van de dag. De 36-jarige boezemvriend van Diego Ulissi heeft in zijn hele profcarrière enkel kunnen vieren in de Japan Cup.



Vader Primo Mori gaf zijn zoon nochtans het goede voorbeeld door in 1970 een etappe te winnen in een Tour die toen voor de tweede maal gewonnen werd door Eddy Merckx. © TDW.

Dylan van Baarle Met Dylan van Baarle zien we vandaag een weerkerend gezicht in de spits van de wedstrijd. Eergisteren kleurde de Nederlander van Cannondale de ontsnapping met Philippe Gilbert, Jan Bakelants en Thomas De Gendt.



De 25-jarige Van Baarle rijdt zijn derde Tour en kende zijn opleiding bij de continentale vleugel van Rabobank. De hardrijder komt vooral op Belgische wegen uit de verf met een 6e en 4e plaats in de Ronde van Vlaanderen in 2016 en 2017. © afp.

Peuzelende Quintana In het peloton gaat het er gezapig aan toe. Nairo Quintana laat zich even uitzakken om een banaan bij de ploegwagen op te halen. Kan de Colombiaan nog voor vuurwerk zorgen in deze Tour? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ @NairoQuinCo #TDF2017 pic.twitter.com/eXxVkycZfe — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Yohann Gène Tijdens deze rustige fase in de wedstrijd kunnen we even de vluchters onder de loep nemen. Yohann Gène komt als eerste aan de beurt. De 36-jarige renners van Direct Energie is aan zijn zevende Ronde van Frankrijk toe en was destijds in 2005 een van de eerste kleurlingen in het peloton. © afp.

Retro: Freddy Maertens Ondertussen belanden we in het departement Côte d'Or. Het is voor het eerst in de lange geschiedenis van de Tour dat het circus er in Nuits-Saint-Georges zijn tenten opslaat. Maar het dorpje - ook bekend van de druivenrassen Chardonnay en Pinot Noir - fungeerde wel al twee keer als aankomstplaats in Parijs-Nice.



Zes jaar geleden klopte Matthew Goss er Heinrich Haussler in een massasprint, in 1977 pakte Freddy Maertens er ritwinst. Maertens domineerde dat jaar trouwens de hele rittenkoers. In de regenboogtrui won hij zomaar vijf etappes en het eindklassement van de Koers naar de Zon, voor Gerrie Knetemann en Jean-Luc Vandenbroucke

Zigge Zagge Kittel De hamvraag van de dag is of Marcel Kittel straks zijn triplet kan vervolledigen met een nieuwe sprintzege. De Duitser mocht gisteravond nog eens uitgebreid klinken met de ploegmaats en dat ging zo: .@marcelkittel was again MC as he celebrated together with the team another fine victory at #TDF2017. #ZiggaZaggaZiggaZagga ¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/YtqAwpXdLR — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Nog 150 kilometer Tussendoor nog even blikken op de koerssituatie, die grotendeels blijft vastliggen. Van Baarle, Gene, Mori en Bouet blijven een dikke twee minuten voorop rijden. Mori (UAD), Gene (DEN), Van Baarle (CDT) & Bouet (TFO)'s lead over the Peloton hasn't even reached 4'.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/YvWaxSnQtu — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Akkefietje tussen Bouhanni en Guarnieri Ook gisteren was het weer kamikazewerk tijdens de sprint. Zo dook Arnaud Démare in een piepklein gaatje en kreeg FDJ-ploegmaat Guarnieri het in de voorbereiding van de sprint aan de stok met Cofidis-sprinter Nacer Bouhanni.



Guarnieri noemde Bouhanni 'een idioot' en dat viel niet in goede aarde. De Italiaan verexcuseerde zich later op de avond wel op Twitter. Bouhanni is trouwens aan de beste Tour uit zijn carrière bezig. Zijn eerdere twee deelnames strandden telkens een stille dood met een vroege opgave. 1ère échappée sur le Tour depuis 2012 pour @BOUETMAXIME ! / 1st Tour de France breakaway since 2012 for Bouet ! #TDF2017 pic.twitter.com/C0VssK9UPg — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017 © photo news.

FDJ en Lotto zetten ook een mannetje bij Rudy Molard en Lars Bak laten Vermote niet in de steek. De twee collega-knechten steken een handje toe in de achtervolging op de koplopers. Hun voorsprong: 2'40".

Nog 175 kilometer De voorsprong van het leiderskwartet schommelt rond de drie minuten. Het peloton laat de vluchters dus niet al te ver wegrijden. © belga.

Ook Frederik Backaert bleeft lastige dagen Ik voelde al meteen na de aankomst dat ik niet al te best was", vertelde Backaert aan de teambus. "Ik zag ook zeer bleek en dan weet ik meteen hoe laat het is. Het is niet dat ik verbrand ben door de zon, maar ik ben gewoon 'een beetje gepakt van de hitte' en van de inspanning.



"Gisteravond was ik maar zwakjes, maar ik ben goed geholpen door de verzorgers. Als je zo'n beetje K.O. in je bed ligt, komen ze dingen naar jou brengen. Ik ben echt wel in de watten gelegd en voel me nu weer beter. Nu doe ik het een paar dagen rustig aan." © anp.

Zieke Le Gac blijft volharden Ook pechvogel en rode lantaarn Olivier Le Gac is vandaag opnieuw gestart. De Fransman van FDJ kampt al sinds de Tourstart in Düsseldorf met ziekteverschijnselen, maar het gaat dagelijks beter. "Ik hoop binnenkort mijn goede benen terug te vinden." Ben over het parcours aan t fietsen. Iets meer wind dan gisteren, soms beetje in de zij. (Een sprankje hoop, voor de vorm.) — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) Dit is op 37 km van de streep. Dorpje uit, paar kilometer windkracht 3 a 4 op de kant. Wordt een nerveuze etappe. pic.twitter.com/HMQu8lYNp1 — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld)

Geen Wanty-Groupe Gobert vooraan Na meer dan 700 kilometers in de aanval nemen de trawanten van Hilaire van der Schueren bij Wanty-Groupe Gobert vandaag een snipperdag. "We hebben ons al vaak getoond in deze Tour de France. Het was gisteren vrij stil aan tafel, de jongens zijn moe en vandaag heb ik mijn renners verboden om mee te gaan in de ontsnapping. We reden al 783 km in de aanval met ons team, we kregen al de nodige publiciteit voor ons team", zegt de ouderdomsdeken onder de ploegleiders. "Gisteren was het echt een zware etappe, je voelt dat de hitte op je lichaam slaat. Ik voelde me niet al te fris vanmorgen en hoop dat het vandaag beter gaat in de rit. Het grote doel is nog altijd een ritzege met André Greipel en we geloven in hem. Hij maakt in Nuits-Saint-Georges zeker kans op de overwinning." Tiesj Benoot over de temperaturen in Frankrijk

'Jule' kwijt zich opnieuw van zijn taak Uiteraard zien we weer Julien Vermote aan de kop van het peloton verschijnen. De kilometervreter van Quick.Step-Floors mag voor de zoveelste dag aan de bak om de vlucht onder controle te houden. Everytime Marcel Kittel (QST) won more than one stage on a single #TDF, he made it up to 4 ¿¿¿¿¿¿¿¿ (2013, 2014).#TDF2017 #TDFdata https://t.co/s6vv94kMz7 — letourdata (@letourdata) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Nog 200 kilometer De koerssituatie ligt na een vijftiental kilometer helemaal in zijn plooi. Het vluchterkwartet heeft een voorsprong van 3'30" op het peloton. © belga.

Landgoederen en kastelen De renners rijden door een van de typisch Franse streken. Van de Champage gaat het vandaag naar de Bourgogne, met om de haverklap een adembenemend landgoed. Ideale dag dus voor mooie plaatjes. © reuters.

Vlucht van de dag vertrokken In het peloton wordt meteen barrage gemaakt. De vier aanvallers krijgen zo net als gisteren direct een vrijgeleide. De namen: Dylan van Baarle (Cannondale), Yohann Gee (Direct Energie), Maxime Bouet (Fortuneo) en Manuele Mori (UAE). Le départ est donné, Van Baarle, Mori, Bouet et Gene à l'avant / Stage 7 is on, Van Baarle, Mori, Bouet and Gene attacked #TDF2017 pic.twitter.com/VWMpGqbY0Z — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Officiële start De renners zijn vertrokken voor hun 212 kilometer naar Nuits-Saint-Georges en meteen flitst een viertal renners weg. We zien onder meer Van Baarle wegrijden.

Troyes: geboorteplaats broertjes Simon Troyes is niet alleen de geboortestad van Paus Urbanus IV, maar ook van de koersende broers Simon: Jérôme, Régis, Pascal en François. Net zoals Nevele in België de Planckaerts huist, doet Troyes dus hetzelfde in Frankrijk met de broertjes Simon.



Jérôme Simon (56) reed acht keer de Tour, waarvan die van 1988 voor hem de meest succesvolle was. Hij won de 9de rit van Nancy naar Straatsburg en pakte in Parijs de prijs van de strijdlust. Ook twee anderen scoorden in hun favoriete grote ronde: Régis (59) in 1985, Pascal (60) in 1982. François, de jongste (49) van het kwartet, slaagde daar niet in, maar met zeges in de Giro (1992), Parijs-Nice, de Dauphiné en het Frans kampioenschap mag hij zeker op een even mooie erelijst als zijn oudere broers terugblikken #TDF2017 stage 7 profile:

213.5km

11:20 UK

16:25 UK

⛰ 1x Cat 4

Live on @Eurosport_UK / ITV4

☀️ Weather#GoTeamSky pic.twitter.com/I9A0vpwAIn — Team Sky (@TeamSky) July 7, 2017 Concentration avant le départ / focused on today's stage.#TDF2017 pic.twitter.com/wfpSs8JjvT — Le Tour de France (@LeTour) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Zo vlak als een biljart Met amper één col van 4e categorie en weinig hoogtemeters staan we in navolging van de etappe van gisteren opnieuw voor een zo goed als vlakke etappe. Naar alle waarschijnlijkheid komen de sprinters dus straks in Nuit-Saint-Georges weer aan hun trekken. Kan Kittel zijn triplet voltooien? Of springt Démare naar zijn tweede?