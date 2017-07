Backaert weer mee in vlucht: "Niemand was aangewezen om mee te gaan"

Door: Mike De Beck

6/07/17 - 17u59 Bron: VRT

© afp.

De mannen van Wanty Groupe Gobert krijgen er maar geen genoeg van in deze Tour. In de zesde etappe was het alweer aan Frederik Backaert om mee te gaan met de vlucht van de dag. Met succes, want Backaert reed zijn Belgische ploeg opnieuw in de kijker.

De 27-jarige Oost-Vlaming koos meteen voor het hazenpad en kreeg ook Perrig Quémeneur en Vegard Laengen (die de prijs van de strijdlust kreeg red.) met zich mee in de vlucht van de dag. "We kregen niet veel voorsprong", vertelde hij aan de Sporza-microfoon. "We hadden afgesproken om gewoon tempo te rijden en de laatste 35 kilometer hebben we dan vol door gereden. Het peloton heeft het perfect gecontroleerd."



Backaert is niet de eerste renner van de Belgische wielerformatie die zich in de kijker reed. Of hij dan weer aangewezen was om voor de ontsnapping te zorgen? "Er was niemand aangewezen door de ploeg", glimlachte Backaert. "Ze zeiden dat we in het peloton moesten blijven zitten. Maar van zo'n etappes kunnen we het hebben om in beeld te rijden."