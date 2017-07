BORA-Hansgrohe wil Sagan weer in de Tour krijgen, maar TAS verwerpt hoger beroep

Dries Mombert

6/07/17 - 15u49

© belga.

Tour de France BORA-Hansgrohe heeft in een persmededeling laten weten dat het in de zaak rond Peter Sagan naar het Internationaal Sporttribunaal TAS stapt. De wielerformatie wil de uitsluiting van zijn Slovaakse wereldkampioen uit de Tour aanvechten en zo een ultieme strohalm grijpen om Sagan weer in de wedstrijd te krijgen. Iets wat er niet zit aan te komen, want het TAS heeft het hoger beroep nu verworpen.