Kittel kroont zich tot koning van de spurt, zijn elfde ritzege in de Tour is een feit

In een bijzonder spannende massaspurt heeft Marcel Kittel alweer kunnen zegevieren. Na zijn winnende spurt in Luik, was de Duitse spurtbom van de Belgische renstal Quick.Step-Floors sneller dan onder meer Arnaud Démare en André Greipel in de straten van Troyes. Zijn elfde ritzege in de Tour de France is daarmee een feit.

© afp. Heel wat renners zaten bij de officiële start in Vesoul op vinkenslag om mee te glippen in de vlucht van de dag. Perrig Quemeneur stak als eerste het vuur aan de lont en de 33-jarige Fransman van Direct-Energie kreeg twee renners mee in zijn zog: de Noor Vegard Stake Laengen (UAE) en onze landgenoot Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert).



Backaert glipte al voor de tweede keer in deze Tour mee in de vroege vlucht en de 27-jarige boerenzoon onderstreepte zo nog eens de straffe eerste week van zijn team. Bovendien was de verstandhouding tussen de drie avonturiers ook uitstekend, waardoor hun voorsprong al snel groeide tot meer dan drie minuten.



Het tempo lag niet heel hoog in deze op één na langste rit van de Tour, maar toch kregen de vluchters nooit de illusie dat ze de sprintersploegen zouden kunnen verrassen. Julien Vermote (Quick.Step-Floors) en Lars Bak (Lotto-Soudal) hielden de boel stevig onder controle en ook andere teams als FDJ, Cofidis en Katusha staken hun handen uit de mouwen. Lees ook 'Cav' en Sagan begraven strijdbijl: "Ik kijk ernaar uit om terug tegen je te koersen"

