Dumoulin te duur voor natourcriterium... in eigen thuisstad

Tom Dumoulin doet mogelijk niet mee aan het wielercriterium in zijn thuisstad Maastricht op 2 augustus. De organisatoren van de Ridderronde kunnen de startvergoeding van de Girowinnaar niet betalen en zoeken daarom extra geld, meldt De Limburger.

Dumoulin start na de Tour de France wel in de criteriums van Boxmeer, Wateringen, Tiel, Steenwijk en Surhuisterveen. Hij kost volgens bronnen van De Limburger ongeveer 32.000 euro. Dumoulins vertegenwoordiger John van den Akker zegt: "Tom wil heel graag starten in Maastricht, vooral voor de jeugd. Maar op dit moment biedt de Ridderronde te weinig. Ze zullen hun huiswerk moeten doen." Hij laat wel doorschemeren dat Dumoulin bereid is om water bij de wijn te doen.



Dumoulin is een geboren en getogen Maastrichtenaar. Na zijn historische Giro-zege werd hij uitgeroepen tot ereburger van de Limburgse hoofdstad.